TENNIS A2/m – CT Maglie, successo e aggancio al Pavia nel penultimo round dei gironi

Pesante vittoria e ascesa in seconda posizione per la selezione di A2 maschile del Circolo Tennis Maglie che, nel penultimo turno della fase a gironi, si è imposta per 4-2 sull’AMP Pavia.

I salentini, diretti dai tecnici Michele Pasca, Ivan De NItto, Marco Cezza, Karthiga Thavarajasingam, Marco Baglivo e Giorgio Gervasi, sono scesi in campo con Tiago Miguel Dias Pereira (portoghese all’esordio, 2.2, 196 ATP), Silvio Mencaglia (2.3, 1865 ATP), Giorgio Ricca (2.3, 160 ATP nel doppio) e Dennis Ciprian Spircu (2.7).

Nei singolari sconfitta di Mencaglia, vittorie per Ricca, Dias Pereira e Spircu; nei doppi successi per Dias Pereira e Ricca, battuti Mencaglia e Spircu.

Domenica, chiusura di girone a Roma contro il CT Eur. Squadre in campo dalle ore 10.