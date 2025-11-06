SCHERMA – Chiara Panzera (Lame Azzurre Brindisi) vola alla fase nazionale di Roma

Grande prova per Chiara Panzera nella prima qualificazione interregionale di spada femminile, disputata al Palamartino di Bari. L’atleta delle Lame Azzurre Maestri Zumbo ha conquistato il primo posto battendo Violeta Ramirez (Club Scherma Bari) 15-12 in finale, assicurandosi la qualificazione per la prova nazionale di Roma (21-23 novembre).

La gara ha visto un alto livello tecnico con società provenienti da tutto il Sud Italia. Nel settore maschile, Samuele Di Coste e Simone Toscano, rispettivamente quinto e sesto, hanno ottenuto anch’essi il pass per la fase nazionale. Completano i risultati del club: Jasmine Amidei (5ª), Lucrezia Orlando (15ª), Agnese Elmo (23ª), Federico Lisi (35º) e Tobia Rosato (39º). Alla prova di Roma parteciperanno anche Miriana Morciano e Carola Calogiuri, già qualificate.

Nel frattempo, Panzera e Orlando saranno in pedana domenica 9 novembre a Brindisi per la prova internazionale Under 23. Durante la stessa giornata è stata premiata Martina Zezza per i risultati nella Puglia Cup Under 14 2024/25.

Il weekend conferma la crescita del club sempre più protagonista a livello regionale e nazionale.