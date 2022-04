SPORT PARALIMPICI – I Salento Wolves, una squadra appassionata che non si ferma davanti ad alcun ostacolo

Nel campionato nazionale di powerchair football (una specie di calcetto in carrozzina), c’è stata anche una rappresentante salentina. Sono i Salento Wolves (lupi salentini), sodalizio nato dall’associazione Lillliput di Leverano, presieduta da Giuseppe My.

Della squadra fanno parte Luisa Rizzo, la capitana, di San Pietro in Lama; Romeo Antonio Quarta, attaccante, di Lecce; Francesco Mero, difensore, di Lecce; Francesco Paolo Musca, difensore, di Leverano; Lorenzo Presta, portiere, di Copertino; Mirko Pellegrino, attaccante, di Galatone; Vito Berto, portiere, di Nardò.

I Salento Wolves sono stati inseriti nel triangolare A, insieme a Oltre Sport Bari e Aias Pegaso Matera. Dopo la prima netta sconfitta casalinga contro il Bari, i Wolves si sono riscattati battendo in casa il Matera per poi perdere altrettanto nettamente in casa del Bari e chiudendo con una bella vittoria in casa del Matera.

Finito il campionato, però, non terminano gli appuntamenti agonistici per i Salento Wolves che saranno impegnati quest’estate in altre manifestazioni sportive che li vedranno partecipi.

Per poter sostenere l’attività dei Salento Wolves, si può effettuare una donazione a QUESTO LINK

Gli obiettivi sono quelli di dare una nuova opportunità sportiva ai ragazzi con grave disabilità fisica; promuovere la cultura dello sport per i disabili, aumentano il numero di partecipanti al progetto; sostenere le famiglie, aiutandole nelle spese per gli spostamenti e tanto altro. L’obiettivo è raggiungere 5mila euro.

Versamenti bancari a Associazione Lilliput A.p.s./A.s.d.

Causale: Donazione progetto “Gioco anch’io”

IBAN: IT74 K086 0379 7000 0000 0315 480