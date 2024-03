SPORT DA COMBATTIMENTO – A Lecce “Zero scuse fight night”: il salentino Bene a caccia del titolo italiano

in foto: I. Bene

Scatta alle 17 di domani, 23 marzo, la prima edizione di “Zero scuse fight night”, manifestazione di sport da combattimento promossa da Eros Rollo che si terrà a Lecce, presso “LecceFiere” in piazza Palio.

Una serie di match faranno da contorno al clou della serata, la sfida tra il fighter di Merine, Ismaele Bene (Almasport), e il fiorentino Davide Lombardi (Rua67). Il duello è valido come titolo italiano Fight11 nella categoria 70 kg. L’incontro si svolgerà in concomitanza con il “Lecce Tatoo Fest”.

Bene sarà guidato dall’angolo dall’allenatore Eros Rollo; Lombardi, dalla campionessa mondiale Ludovica Ciarpaglini. La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Lecce e promuoverà la raccolta fondi per “Bimbulanza”.

“Partiremo con combattimenti di giovanissimi fighter del nostro team e di altre compagini salentine e pugliesi – dichiara Rollo -. Ci saranno, ovviamente, due match femminili con atlete promettenti ed agguerritissime. Saranno tutti match di fight code rules, tranne uno di muay thai, proprio per promuovere la disciplina che quotidianamente insegniamo con passione nella nostra palestra in via dei Palumbo 59 a Lecce”.