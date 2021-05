SCHERMA – Weekend di successi per le Lame Azzurre Brindisi: si va agli Assoluti di Cassino con quattro rappresentanti

Gli allievi dell’Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi sono stati assoluti protagonisti, nello scorso weekend, a Bari, dove si è svolta la prova regionale di qualificazione agli Assoluti.

Nella spada maschile, le Lame Azzurre hanno portato a casa un oro e un bronzo, rispettivamente, con Matteo Di Coste (in foto) e Pietro Rinaldi. Per entrambi, c’è il pass per gli Assoluti di fine maggio a Cassino, nel Lazio. Buone prove anche per Samuele Di Coste (sesto), Mattia Ghidotti (settimo) e Nicolò Morciano (diciassettesimo).

Nella spada femminile, trionfo per Chiara Maestoso, con qualificazione annessa. Da menzionare anche le prove di Samuele Di Coste, Mattia Ghidotti, Nicolò Morciano, Chiara Panzera, Carla de Sicot e Sofia Biscosi.

Agli Assoluti di spada femminile, poi, parteciperà anche Miriana Morciano, che vi accede facendo parte del gruppo élite della nazionale.

Soddisfazione enorme per i maestri Flavio Zumbo e Alessandro Rubino, pronti, dopo un lungo e forzato stop, a ripartire più carichi che mai.