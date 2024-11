RUGBY – Rimonta e prima vittoria per la Gorima Trepuzzi contro Cosenza

Va sotto ma poi reagisce e porta a casa la vittoria la Gorima Trepuzzi Rugby nell’andata del doppio confronto contro Cosenza, prima fase del campionato di Serie C area 4.

Avvio shock per i salentini che subiscono una meta al primo minuto, non reagendo e subendone altre due nella prima mezzora di gioco. Sul 15-0, però, i padroni di casa cominciano a macinare gioco, trovando la prima meta in chiusura di tempo con Spedicato, poi trasformata da Matarrese.

Nella ripresa, la Gorima ribalta il punteggio con tre mete in successione: al quarto, Camara intercetta un passaggio a pochi metri dalla propria linea di meta e s’invola verso i pali avversari, schiacciando il pallone dopo 80 metri di corsa in solitaria. Sull’onda dell’entusiasmo, arrivano altre due segnature con Ariti e Volpe, entrambe trasformate da Matarrese. In chiusura di tempo, gli ospiti accorciano le distanze sino al 26-22 finale per i salentini, alla prima vittoria stagionale.