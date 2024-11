BASKET C/m – Dominio per la LSB Lecce contro Barletta e seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per la Cce La Scuola di Basket Lecce. Dopo il colpo esterno sul parquet di Corato, i biancazzurri guidati da coach Michelutti hanno concesso il bis in casa superando di slancio la Muraglia Barletta per 97-82.

Mocavero e compagni hanno dato spettacolo sul palcoscenico di casa del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino”, in occasione della gara valevole per la sesta giornata del campionato interregionale maschile di serie C Unica. I padroni di casa hanno dominato la partita per tutto l’arco della gara innestando le marce alte a partire dal primo quarto terminato 34-23. Il gap si è allargato nel secondo periodo, che si è concluso con un meritato +17 sul tabellone luminoso.

Dopo la pausa lunga i locali hanno continuato a dominare con ottime percentuali dal campo e una fluida circolazione di palla, che non ha permesso ai viaggianti di rientrare in partita nonostante gli sforzi profusi. Nei minuti finali i biancazzurri hanno amministrato il cospicuo vantaggio sino al suono dell’ultima sirena per la gioia dei suoi supporters. Sugli scudi le prestazioni super di Ouandie e Cantagalli, autori di ben 67 punti in due.

“Abbiamo dominato per tutta la gara e i ragazzi si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione – dichiara coach Michelutti a fine partita -. Ho concesso lunghe rotazioni dando spazio a tanti giocatori. Domenica prossima ci aspetta un esame importante a Mesagne. Sappiamo che è un campo ostico. Una squadra ben allenata che ha battuto un avversario del calibro di Castellaneta. Avremo tutta la settimana per lavorare e arrivare pronti a questa bella trasferta – conclude –. In questo periodo Ounadie e Cantagalli stanno concretizzando al meglio il lavoro fatto dalla squadra”.

—

IL TABELLINO

LSB LECCE-BARLETTA 97-82

(34-23, 56-39, 72-57)

Cce Lsb Lecce: Renna, Capoccia, Laudisa, Cantagalli 31, Ouandie 36, Mocavero 12, Esposito, Ingrosso 9, Murrone, Vidakovic 3, Dosic 6, Cruciani. All. Michelutti.

Frantoio Muraglia Barletta: Fiorella 2, Di Leo, Galantino 13, Sasso 3, Mastrodonato 6, Falcone 22, Serino 21, Doronzo, Albino, Caceres 12, Delvecchio 3, Girolamo. All. Scoccimarro.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 6): Assi Brindisi-V. Castellaneta 70-74, LSB Lecce-Barletta 97-82, AB Potenza-NM Corato 68-64, B. Francavilla-Cus Foggia 80-77, NP Monteroni-NV Mesagne 67-56, F. Trani-P. Molfetta 48-74.

CLASSIFICA: V. Castellaneta, Francavilla 10 – Cus Foggia, NP Monteroni 8 – LSB Lecce, Molfetta, NV Mesagne, AB Potenza 6 – Assi Brindisi, Fasano 4 – NM Corato 2 – Trani, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Cus Foggia-F. Trani, NM Corato-Assi Brindisi, NV Mesagne-LSB Lecce, Barletta-AB Potenza, V. Castellaneta-Francavilla, Molfetta-Fasano.