MOTORI – Decisione inevitabile: rinviato il 27° Rally Città di Casarano

Com’era immaginabile, salta anche la 27esima edizione del Rally Città di Casarano, che si sarebbe dovuto svolgere il 25 e 26 aprile prossimi. Decisione obbligata, quella della Scuderia Casarano Rally Team e di Automobile Club d’Italia Lecce, vista l’emergenza Coronavirus.

Gli organizzatori hanno anche rinunciato a chiedere il posticipo dell’evento, spostandolo nella seconda parte dell’anno. Questo per una serie di complicazioni burocratiche, logistiche e organizzative che, allo stato delle cose, si sono rivelate insormontabili. Contestualmente, è stata presentata domanda alla federazione Nazionale Sportiva Aci per poter mantenere la validità di coppa Rally Acisport Settima Zona per il 2021.

“La cancellazione di una manifestazione è sempre una brutta notizia – spiega Pierpaolo Carra, a capo dell’equipe organizzativa – ma quello che tutti stiamo attraversando è un momento molto serio e delicato, nel quale la salute e la sicurezza pubblica devono prevalere su ogni altra considerazione. La decisione di non disputare la gara non è stata presa a cuor leggero, ma l’attuale situazione di incertezza planetaria non consente di celebrare con il giusto spirito, nonché con i consueti standard di sicurezza una manifestazione che è da sempre un momento di aggregazione e di condivisione, non solo sportiva. Poiché è nostro dovere assumere sempre decisioni a salvaguardia della salute degli equipaggi e più in generale di tutte le componenti del nostro movimento, pubblico compreso, riteniamo con senso di responsabilità, che quella di rimandare l’evento al 2021 sia per noi l’unica opzione possibile. La nostra scelta è l’approdo scontato di un lungo percorso di riflessione che ci ha portati a valutare tutte le possibili soluzioni compresa l’ipotesi di un rinvio. Ci sono però momenti in cui la passione deve necessariamente lasciare il posto al buon senso e alla logica. Questo è uno di quei momenti. Dunque, abbracciandovi idealmente, vi diamo appuntamento ad aprile 2021, convinti che anche quella sarà un’edizione indimenticabile”.