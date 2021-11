EVENTI – “Lavazza per lo Sport”, l’iniziativa per sostenere Asd e Ssd realizzata con Sport e Salute: i dettagli

Sport e Salute, in collaborazione con “Lavazza“, promuove un’iniziativa per far ripartire lo sport italiano, dedicata alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche chiamata “Lavazza per lo Sport”.

Il progetto è stato presentato a luglio scorso al Foro Italico dalla storica azienda produttrice di caffè e da Sport e Salute ed è finalizzato a sostenere le associazioni e società sportive che potranno aggiudicarsi buoni per l’acquisto di attrezzature e abbigliamento sportivo, del valore complessivo di centomila euro.

Bisognerà effettuare la registrazione sulla piattaforma lavazza.it/lavazzaperlosport, dopo la quale, le Asd e Ssd proveranno a scalare la classifica nazionale e regionale. Per raggiungere le posizioni di vetta, ovviamente, saranno necessari i voti dei loro sostenitori.

Le Asd e Ssd che si troveranno in prima, seconda e terza posizione in classifica nazionale, vinceranno, rispettivamente, buoni per l’acquisto di materiale sportivo da 15mila, diecimila e cinquemila euro.

Le prime classificate di ogni regione, poi, vinceranno buoni di 3.500 euro da utilizzare per l’acquisto di attrezzature sportive. Le associazioni potranno, inoltre, mettersi alla prova anche con la challenge #lavazzaperlosport su TikTok. Il caricamento dei video sulla piattaforma del contest, infatti, darà accesso ad un boost di 25 voti.

Tutti i dettagli su www.lavazza.it/lavazzaperlosport e sui social

