KICKBOXING – Reiki Salento e Victorious Fighters di Nardò brillano agli Europei WAKO di Jesolo

La Reiki Salento di Nardò continua a scrivere pagine importanti nello sport pugliese e nazionale. Ai recenti Campionati Europei WAKO di kickboxing, disputati a Jesolo presso il Palazzo del Turismo, la società salentina ha portato in gara quattro atleti azzurri, tutti selezionati per rappresentare l’Italia in una delle competizioni più prestigiose del calendario internazionale.

Un risultato frutto del lavoro dei maestri Angelo e Graziano De Razza, capaci di trasmettere tecnica e valori come disciplina, rispetto e sacrificio. La spedizione ha regalato grandi soddisfazioni: Alessia Quaranta ha conquistato la medaglia d’argento e il titolo di vicecampionessa d’Europa; Nicole Zaccaria ha portato a casa un bronzo dopo incontri combattutissimi; Michele Bizzarro ha ottenuto un altro bronzo nella gara a squadre Young Cadet mostrando maturità nonostante la giovane età. Michele Giuri, pur non salendo sul podio, ha dato prova di carattere contro avversari fisicamente imponenti, confermando una crescita costante.

Nella nazionale italiana presente anche Gianmarco Presta della Victorious Fighters Teamb di Nardò, categoria Juniores Kicklight -84 kg: debutto vincente 2-0 contro il campione ceco Karl Stephan e accesso ai quarti contro la Spagna. Uscito ad un passo dalla semifinale contro Samuel Molina Solera, numero due del ranking mondiale, Presta ha comunque firmato un risultato di grande prestigio a soli 16 anni.