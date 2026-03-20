EVENTI – Santa Caterina di Nardò si mobilita: una camminata per la legalità e la tutela ambientale

Domenica 22 marzo, a partire dalle ore 10, il litorale di Santa Caterina di Nardò si trasformerà nel palcoscenico naturale di Corritalia 2026, una manifestazione multidisciplinare che coniuga lo sport per tutti con la tutela dell’ambiente e l’impegno civile. L’iniziativa, coordinata dall’Onda Viva ASD in stretta collaborazione con l’AICS, si svilupperà lungo uno dei tratti costieri più suggestivi del Salento, con un percorso che prenderà il via dal lungomare per snodarsi attraverso il Belvedere del Parco naturale regionale di Portoselvaggio fino all’arrivo presso il Lido Frescura. Non si tratterà di una semplice camminata non competitiva, ma di un vero e proprio contenitore di eventi: lungo l’itinerario, il Belvedere ospiterà una spettacolare esibizione di danza aerea accompagnata dalla voce della cantante Giusy Colì, mentre i volontari di Plastic Free guideranno un’attività di clean up ambientale per sensibilizzare i partecipanti sulla salvaguardia del territorio.

Il valore sociale della giornata sarà sottolineato dall’intervento dell’avvocato Vincenzo Candido Renna per l’associazione Libera, che si concentrerà sui temi della legalità e della partecipazione attiva, arricchito da una toccante commemorazione in ricordo di Renata Fonte, figura simbolo della difesa di questi luoghi.

La mattinata vedrà inoltre il coinvolgimento delle scuole locali nel contest creativo “Colori della Pace” e le performance artistiche delle accademie Infinity Dance e L’Étoile. Con il messaggio “Il mare ci unisce”, Corritalia 2026 punta a promuovere un modello di fruizione sostenibile del litorale neretino, unendo benessere fisico, arte e memoria storica in un’unica, grande festa di comunità.