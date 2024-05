EVENTI – Due giorni di festa dello sport a Tricase

Sport in festa a Tricase dove, nel weekend, è in programma l’undicesima edizione di “Tricase è Sport”, ricca di manifestazioni sportive, dimostrazioni e convegni.

L’evento, realizzato dall’associazione Tricasèmia, col patrocinio del Comune, è stato inaugurato in mattinata col convegno “Sport Day 3.0”, tenutosi prezzo l’Aurora Art Space di Tricase, con gli interventi del sindaco Antonio De Donno; dei dirigenti medico del “Panico”, Gabriele De Masi e Chiara Agrosì; del presidente di Tricasèmia Gianluca Errico; del presidente provinciale Coni, Luigi Renis; della campionessa di motociclismo, Antonella De Matteis.

Il programma di domani, 1° giugno, prevede una biciclettata in natura; una dimostrazione di atletica leggera; la presentazione del libro “Nessuna regola: 40 anni di skate in Italia”, di Lele Lutteri e altre esibizioni delle associazioni sportive del territorio, con un area palco che, dalle 18, animerà gli spettatori. Le esibizioni continueranno anche domenica 2, tra cui skate, rally, street basket, pallavolo, catch’n serve ball, mamanet, rugby, tennis, calcio, MMA, mountain bike, paratennis, atletica, danza. Punto di riferimento sarà il parco di via Pirandello.