CICLISMO – Impresa a Roma: Enrico Ciccarese (Leo Constructions) vince il Gran Premio della Liberazione

Il ciclismo salentino brilla a Roma grazie allo storico successo di Enrico Ciccarese nel prestigioso Gran Premio della Liberazione. Il portacolori del Leo Constructions Racing Team ha trionfato tra gli Esordienti 1° anno, coprendo i 30 km del circuito delle Terme di Caracalla in 45’27” a una media superiore ai 39 km/h. La gara, tecnica e selettiva, ha visto Ciccarese imporsi in una volata ristretta davanti a Peretti (campione italiano di ciclocross) e Sabatelli.

Ottime indicazioni per il team sono giunte anche dalle prove di Michael My, Edoardo Spagnolo e dagli Allievi D’Adamo e Iaconisi. Grande soddisfazione per la scuderia dei fratelli Leo e per l’amministratore unico Olsi Paja, che ha commentato: «È la conferma del lavoro che stiamo portando avanti, un progetto basato sulla crescita progressiva dei giovani». Il risultato lancia un segnale di vitalità per l’intero movimento ciclistico territoriale, capace di primeggiare in uno dei palcoscenici più importanti del panorama internazionale.