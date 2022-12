CICLISMO – Incidente sulle strade venete, perde la vita Davide Rebellin

Ennesima tragedia sulle strade italiane che coinvolge un ciclista. Nel caso di specie, un signor ciclista: Davide Rebellin, 51 anni, grande campione degli anni recenti, è stato vittima di un incidente stradale nei pressi di Montebello Vicentino.

Da quanto riporta Eurosport, l’ex atleta veneto è stato investito poco prima di mezzogiorno da un camion che si apprestava ad uscire da uno svincolo, nei pressi di un bar. L’autista, secondo il reportage, non si sarebbe nemmeno accorto di aver investito il ciclista.

Il 118, intervenuto subito dopo la chiamata, non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Non possono non tornare alla mente le tragedie degli anni scorsi che colpirono a morte Fabio Casartelli (1995, al Tour de France), Thomas Casarotto (2010, al Giro del Friuli), ma anche Michele Scarponi (2017, in allenamento) e, da ultimo, Alex Zanardi (2020, Pienza) che lotta da mesi in bilico tra la vita e la morte.

Nel suo palmares, spiccano l’argento colto ai Mondiali del 1991 a Stoccarda; l’oro ai Giochi del Mediterraneo ad Atene, sempre nel 1991; e ancora: Classica di San Sebastian nel 1997; Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi nel 2004; Freccia Vallone nel 2007; Parigi-Nizza nel 2008. Proprio lo scorso 16 ottobre, aveva deciso di chiudere definitivamente col mondo del professionismo.