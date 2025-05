CICLISMO – Arriva il Giro d’Italia a Lecce: tutti i Comuni toccati dalla carovana rosa e gli orari di passaggio

Il Giro d’Italia, edizione numero 108, si appresta ad arrivare a Lecce. Domattina, dalle ore 12.15, si apre l’intensa giornata dedicata alla Corsa Rosa. Tanti gli eventi correlati in programma per la tappa numero 4 che partirà da Alberobello (ore 13 circa) e arriverà nel capoluogo salentino attorno alle ore 17 dopo 189 km di corsa, attraversando, tra gli altri, Noci (13.15), Putignano (13.25), Castellana Grotte (13.34), Polignano (13.52), Fasano (14.21), Pezze di Greco (14.27), Ostuni (14.50), Ceglie Messapica (15.05), Francavilla Fontana (15.19), Oria (15.31), Torre Santa Susanna (15.41), San Pancrazio Salentino (15.55), Guagnano (16.07), Campi Salentina (16.13). Il passaggio verso il Via del Mare è previsto per le ore 16.40. Con medie più lente, gli orari si allungano di circa 10-20 minuti.

Tra parentesi l’orario presunto per il passaggio.

Tutte le info su https://www.girolecce2025.it/