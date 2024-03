BOXE – Sulle orme di papà Antonio: Nicolas Santoro è campione regionale Esordienti

Sulle orme di papà. Nicolas Santoro, figlio di Antonio (unico pugile professionista in attività nella città di Lecce), ha vinto il titolo regionale Esordienti di pugilato in occasione del Torneo Esordienti Puglia-Basilicata svoltosi, negli scorsi giorni, a Brindisi.

Il tesserato della BeBoxe di Copertino, guidato dall’angolo da Andrea Presicce (Team Helios) e da papà Antonio, si è imposto nella categoria 57 kg, battendo, in semifinale, Fioretti (Accademia Pugilistica Portoghese di Bari) e, in finale, Rima (Team Zinfo di Lecce).

Antonio Santoro non ha trattenuto l’emozione: “Nicolas ha combattuto molto bene e sono molto contento della sua prestazione. È molto giovane e quindi ha ancora ampi margini di miglioramento. Ringrazio il maestro Francesco Stifani che, anche se non ha potuto prendere parte al match di mio figlio, ha contribuito in maniera sostanziale alla preparazione di Nicolas. Mi sta consentendo di svolgere il tirocinio da aspirante tecnico con la BeBoxe e non smetterò mai di ringraziarlo”.