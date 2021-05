BOXE – Fuego nettamente superato ai punti, a Giuseppe Carafa la corona continentale pesi Leggeri Ibo

Davanti al suo pubblico, Giuseppe Carafa batte lo spagnolo Pablo Fuego e fa sua la corona continentale dei pesi Leggeri Ibo.

Verdetto unanime al PalaOzan: con una grande prestazione, il 26enne ugentino della Rosanna Conti Cavini Boxe, s’impone ai punti il coriaceo spagnolo, conquistando l’affermazione più importante della sua giovane carriera.

Incontro di assoluto livello quello andato in scena ieri sera sul ring del palazzetto dello sport di Ugento, il clou della riunione pugilistica organizzata dalla Rosanna Conti Cavini in collaborazione con la Città di Ugento e l’Asd Boxe Otranto. Una vittoria netta quella di Carafa, certificata dai giudici a bordo ring, che, dopo dieci riprese, hanno dichiarato la superiorità del boxeur salentino, consegnando un titolo che, sino a ieri, era vacante.

Dopo un inizio equilibrato, Carafa, accompagnato al suo angolo dal maestro Francesco Stifani e dal papà Salvatore, ha alzato la frequenza e la qualità dei colpi con tecnica e velocità, mettendo a segno diverse sequenze, tanti colpi diretti e precisi al tronco e al viso dell’avversario che, da parte sua, ha dimostrato una buona predisposizione pugilistica e altetica. Col passare delle riprese, però il solco tra i due si è allargato fino a far scivolare il match dalla sua parte. Negli ultimi round, Fuego, poi, con orgoglio, ha cercato di sferrare, invano, il colpo che fosse in grado di far girare il match dalla sua parte.

Il verdetto, unanime, è stato di un triplice 97-93 per l’atleta ugentino.

«Sono molto felice per questo straordinario risultato, soprattutto per il mio staff e la mia scuderia e per tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo. A loro – le parole del neo campione continentale dei Leggeri Ibo – dedico la vittoria. Sapevamo di affrontare un avversario ben costruito e di livello, il nostro obiettivo è quello di incrociare i guantoni con boxeurimportanti che possano alzare il livello di difficoltà. Continuerò a lavorare con impegno e sacrificio – conclude Carafa – per coronare i miei desideri di atleta e pugile. Coronare il sogno mondiale sarebbe il massimo».

(foto: Giuseppe Carafa)