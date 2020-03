BASKET – Tutto sospeso tranne in Serie B, Nardò sbanca Avellino nel silenzio del PaladelMauro: risultati e classifiche 7-8 marzo 2020

Nel surreale e silenzioso clima di un PalaDelMauro a porte chiuse, causa emergenza sanitaria legata al Coronavirus, la Frata “Andrea Pasca” Basket Nardò piega Scandone Avellino per 67-73 nell’anticipo del 24° turno del girone D di Serie B. Sette giocatori a referto per i granata, di cui cinque in doppia cifra; undici assist per Burini.

1° QUARTO – Dopo quasi 2′ di difficoltà offensiva da ambo le parti, Coviello e Locci sbloccano le due squadre. La prima bomba, invece, porta la firma di Peroni per il 4-7. Nardò corre bene il campo e con Coviello allunga, il solo Locci per i biancoverdi crea pericoli sotto le plance. Rajacic realizza dall’area, Marzaioli dai 6.75 e Avellino si riporta sul pari. Burini chiude il primo tenendo il Toro avanti: 15-20.

2° QUARTO – Ancora Burini in contropiede in apertura, poi Bjelic per il +9. Quattro punti di Stanzani, altri due di Locci e Avellino si riporta sotto, buon parziale di 6-0 per i campani, nonostante le cinque palle perse fin qui. Sull’asse Marchetti-Stanzani l’Avellino opera il sorpasso, Sirakov mette a referto i suoi primi due punti, l’ex Marchetti piazza la bomba fino al gioco da tre completato da Cherubini per il 31-26. Super Locci e adesso sono gli uomini di De Gennaro sul +9 per un match capovolto, ci pensa Burini a piazzare una pregevole tripla sulla sirena: 35-31 a fine secondo.

3° QUARTO – Pioggia di triple in avvio di terzo: due di Peroni e una di De Leo. Gioco da tre di Visentin e il Toro mette la freccia. L’incomprensione tra Marzaioli e Marchetti consente a Bjelic di involarsi in contropiede, subire fallo e realizzare due volte su due dalla lunetta per il +8. Avellino pare aver staccato la spina, Azzaro appoggia comodamente a canestro per il +14. Dilas invoca la reazione biancoverde ma al termine del terzo periodo siamo sul 48-59.

4° QUARTO – Rajacic realizza un tiro libero che vale il -8, poco dopo abbandonano il match Stanzani per il quinto fallo e un claudicante Azzaro. In un lampo Avellino torna in partita: tripla di Cherubini, Rajacic per il -3 e altro momento negativo dei granata (10-2 il parziale biancoverde). Botta e risposta Bjelic-De Leo e siamo sul 61-63, poi Marchetti si becca il tecnico per proteste. Nel momento topico del match, triple fondamentali di Peroni e Bjelic: al PalaDelMauro termina 67-73.

Prossimo incontro: il 15 marzo alle ore 18:00 al Pala “Andrea Pasca” (a porte chiuse) per il derby pugliese contro Ruvo di Puglia.

IL TABELLINO

Scandone Avellino – Frata Nardò 67-73 (15-20, 20-11, 13-28, 19-14)

Scandone Avellino: Andrea Locci 13 (6/10, 0/0), Vladimir Rajacic 10 (4/6, 0/1), Samuel Dilas 10 (4/6, 0/0), Silvio Stanzani 8 (4/5, 0/2), Giuseppe De Leo 8 (2/2, 1/3), Gianluca Marchetti 6 (1/4, 1/3), Domenico Marzaioli 6 (0/3, 2/4), Lorenzo Cherubini 6 (1/1, 1/1), Andrea Bianco 0 (0/2, 0/1), Salvatore Iovinella 0 (0/0, 0/0), Giulio Dushi 0 (0/0, 0/0), Bruno Ondo Mengue 0 (0/0, 0/0). Coach: De Gennaro

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Giuseppe De Leo 8) – Assist: 12 (Gianluca Marchetti 7)

Frata Nardò: Alessandro Azzaro 16 (7/10, 0/0), Federico Burini 12 (3/4, 2/5), Michele Peroni 12 (0/3, 4/7), Riccardo Coviello 11 (3/6, 0/5), Goran Bjelic 10 (2/3, 1/3), Vittorio Visentin 6 (2/5, 0/0), Georgi Sirakov 6 (1/4, 0/3), Simone Fiusco 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Riccardo Coviello 10) – Assist: 11 (Federico Burini 4).

SERIE B/D m – RISULTATI (giornata n. 24): LUISS Roma-Salerno (25/03), Avellino-Nardò 67-73, Corato-Cassino 75-73, Scauri-Pozzuoli 68-79, Sant’Antimo-Formia 70-55, Bisceglie-Valmontone 78-60, Matera-Ruvo (15/04), Palestrina-Stella Azzurra Roma (rinviata a data da destinarsi).

CLASSIFICA: Palestrina 42 – Salerno 38 – Matera 36 – Bisceglie 32 – Sant’Antimo 28 – LUISS Roma e Nardò 26 – Ruvo, Corato e Valmontone 24 – Pozzuoli 20 – Stella Azzurra Roma, Cassino e Formia 14 – Avellino 10 – Scauri 6.

PROSSIMO TURNO (25ª giornata – 14-15 mar. – a porte chiuse): Stella Azzurra Roma-Sant’Antimo, Cassino-Avellino, Pozzuoli-LUISS Roma, Bisceglie-Palestrina, Formia-Corato, Valmontone-Scauri, Nardò-Ruvo (15/03 h 18), Salerno-Matera.

SERIE B/f – RISULTATI (9ª rit. – ultima): Capri-Corato, Bari-Scafati, AM Taranto-Battipagliese, Juvecaserta-Salerno, Potenza-Castellammare DS.

Gare rinviate a data da destinarsi

CLASSIFICA: Battipagliese e Capri 28 – AM Taranto 24 – Scafati 22 – Castellammare DS 20 – Salerno 18 – Bari 14 – Corato 12 – Juvecaserta e Potenza 2.

SERIE C GOLD

attività sospesa sino al 15 marzo

CLASSIFICA: Molfetta e Monopoli 32 – Cus Jonico TA 28 – Lupa Lecce 26 – Vieste 22 – Altamura 20 – Ostuni 18 – Mola 16 – Monteroni e Manfredonia 12 – Francavilla e Castellaneta 10.

PROSSIMO TURNO (10ª rit. – data da destinarsi): Manfredonia-Castellaneta, Lupa Lecce-Molfetta, Mola-Monteroni, Vieste-Monopoli, Ostuni-Cus Jonico TA, Altamura-Francavilla.

SERIE C SILVER

attività sospesa sino al 15 marzo

CLASSIFICA: Cerignola 40 – Molfetta 38 – Corato 32 – Brindisi 28 – Mesagne 26 – Adria Bari 24 – Barletta, Monopoli e SDB Lecce 18 – Foggia 16 – Cus Bari e F. trani 12 – Juvetrani 8 – Santa Rita TA 4.

PROSSIMO TURNO (recupero 9ª rit. data da destinarsi): Santa Rita TA-Adria Bari, Brindisi-Corato, Foggia-SDB Lecce, Cus Bari-Mesagne, Juvetrani-Cerignola, Barletta-F. Trani, V. Molfetta-Monopoli.

SERIE D – POOL PROMOZIONE GIRONE A

attività sospesa sino al 15 marzo

CLASSIFICA: Carovigno 10 – Lucera 8 – Assi Brindisi, Altamura 4 – Massafra e NB Lecce 2.

PROSSIMO TURNO (recupero 2ª and. – data da destinarsi): Assi Brindisi-Lucera, Carovigno-Altamura, Massafra-NB Lecce.

SERIE D – POOL PROMOZIONE GIRONE B

attività sospesa sino al 15 marzo

CLASSIFICA: Calimera, MS Mesagne e Barletta 6 – A. Bari, Santeramo e Invicta Brindisi 4.

PROSSIMO TURNO (recupero 2ª and. – data da destinarsi): Barletta-MS Mesagne, Invicta Brindisi-A. Bari, Calimera-Santeramo.

PROMOZIONE GIRONE B – RISULTATI

attività sospesa sino al 15 marzo

CLASSIFICA: Carmiano 24 – Martina 22 – Putignano e Cisternino 18 – castellaneta 16 – Conversano e F. Lecce 14 – La Pinta 10 – Massafra 4 – Ceglie e Putignano 0.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata n. 7ª rit. – data da destinarsi): La Pinta-Cisternino, Carmiano-martina, Massafra-F. Lecce, Putignano-Conversano.

1ª DIVISIONE GIRONE D

attività sospesa sino al 15 marzo

CLASSIFICA: Monopoli 16 – Casarano 14 – Mola e Alberobello 8 – Fasano e Palagiano 6 – San Marzano 2.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata n. 5ª rit. – data da destinarsi): Fasano-Alberobello, Mola-Casarano, Monopoli-Palagiano.