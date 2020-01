BASKET – Salerno troppo forte, l”Andrea Pasca Nardò’ cede il passo alla vicecapolista: tutti i risultati del 11-12 gennaio in Serie B, C Gold, C Silver, D

Al rientro al Pala “Andrea Pasca” dopo due giornate in campo neutro, la Frata Nardò Basket non riesce nell’intento di riscattare la sconfitta di Pozzuoli. Nel primo turno del girone di ritorno pronostici rispettati: la Virtus Salerno vince per 66-94 e continua la sua rincorsa alla vetta. Il Toro perde invece il quarto posto, stante il contemporaneo successo di Bisceglie a domicilio su Sant’Antimo (69-70).

1º QUARTO – Botta e risposta iniziale, alla bomba dell’ex Potì risponde Coviello. Da tre anche Peroni per il 14-11 granata. Salerno replica con Tortù dall’angolo e si riporta sul +3. La gara è intensa e vivace. Da tre per gli ospiti è letale anche Cantone, Coviello in penetrazione tiene Nardò in scia. Azzaro piazza la bomba del -1: 23-24 dopo i primi 10′.

2º QUARTO – Un ottimo Azzaro anche in fase difensiva costringe Leggio al terzo fallo personale. Diomede dalla media per il 25-30 e qui Salerno prende il largo. Coach Quarta chiama il time-out quando ancora il 47 blaugrana sigla la bomba del +10. Al rientro Peroni ravviva i suoi ma Salerno non sbaglia più e con la coppia Ciribeni-Visnjic allunga ancora. Eccellenti percentuali al tiro dei campani, Diomede è ancora infallibile e mette dentro il suo 13° punto personale per il 36-51 con cui si va all’intervallo.

3º QUARTO – Potì scatenato in avvio di terzo quarto: due triple in rapida successione per il +21 blaugrana. Coviello sale in cattedra e risponde con la stessa stoffa di Potì: sei punti consecutivi e Pala “Andrea Pasca” che torna ad infiammarsi. Ma nel momento topico il Toro non trova più la via del canestro e la fiducia, assieme alle energie, viene a mancare. Energie inesauribili, invece, nel lungo roster di coach Benedetto che resta a distanza più che ragguardevole dai padroni di casa anche a fine terzo: 46-71.

4º QUARTO – Pura formalità gli ultimi 10′, in cui c’è tempo per il classe 2000 Czumbel per i suoi primi tre punti del match. Lasciano il campo per acciacchi, non gravi, Azzaro da una parte e Potì dall’altra. Uno stanco Burini lascia spazio a Cepic, mentre un superbo Diomede (top scorer con 24 punti) continua a vedere solo la retina. Il Toro lotta fino alla fine, sospinto dal pubblico nonostante il pesante passivo: termina 66-94.

Prossimo incontro: sabato 18 gennaio (ore 18) Frata Nardò di scena a Roma contro la Luiss, reduce dal ko di Valmontone per 69-54.

IL TABELLINO

Frata Nardò – Virtus Arechi Salerno 66-94 (23-24, 13-27, 10-20, 20-23)

Frata Nardò: Riccardo Coviello 25 (5/8, 3/7), Vittorio Visentin 12 (6/8, 0/0), Michele Peroni 10 (1/2, 2/6), Alessandro Azzaro 9 (3/4, 1/3), Simone Fiusco 6 (1/2, 1/2), Federico Burini 4 (2/4, 0/3), Goran Bjelic 0 (0/1, 0/4), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Simone Dall’Atti 0 (0/0, 0/0), Fabio Minò 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 25 8 + 17 (Riccardo Coviello 9) – Assist: 12 (Federico Burini, Goran Bjelic 4)

Virtus Arechi Salerno: Manuel Diomede 24 (3/4, 6/8), Njegos Visnjic 21 (7/9, 2/5), Gianmarco Leggio 12 (3/6, 2/6), Lorenzo Tortù 11 (4/7, 1/3), Alessandro Potì 11 (1/2, 3/6), Leonardo Ciribeni 7 (2/3, 1/2), Carlo Cantone 5 (1/1, 1/4), Mark Czumbel 3 (0/1, 1/2), Seye Babacar 0 (0/1, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0). Coach: Benedetto

SERIE B/D – RISULTATI (giornata n. 16): Ruvo-Stella Azzurra Roma 81-72, Cassino-Pozzuoli 78-87, Formia-Matera 71-86, Avelino-Scauri 71-61, Corato-Palestrina 72-87, Nardò-Salerno 66-94, Sant’Antimo-Bisceglie 69-70, Valmontone-LUISS Roma 69-54.

CLASSIFICA: Palestrina 28 – Matera e Salerno 26 – Bisceglie 22 – Nardò 20 – LUISS Roma e Sant’Antimo 18 – Ruvo, Valmontone e Pozzuoli 16 – Stella azzurra Roma 14 – Corato 12 – Formia 10 – Avellino 8 – Scauri 4 – Cassino 2.

PROSSIMO TURNO (giornata 17 – 18-22 gen.): LUISS Roma-Nardò (sab. h 18), Pozzuoli-Valmontone, Salerno-Sant’Antimo, Bisceglie-Cassino, Palestrina-Formia, Matera-Corato, Scauri-Ruvo, Stella Azzurra Roma-Avellino.

SERIE B/f – RISULTATI (2ª rit.): Potenza-Capri 27-101, Scafati-Castellammare di Stabia 74-72, Taranto-Salerno 55-43, Bari-Corato 54-56, Juvecaserta-Battipagliese 15/01 h 20.

CLASSIFICA: Capri e Scafati 16 – Castellammare e Battipagliese 14 – Taranto e Salerno 12 – Bari e Corato 10 – Caserta 2 – Potenza 0.

PROSSIMO TURNO (3ª rit. – 18 gen.): Capri-Caserta, Corato-Scafati, Potenza-Taranto, Castellammare-Salerno, Battipagliese-Bari.

SERIE C GOLD – RISULTATI (2ª rit.): Castellaneta-Lupa Lecce 61-91, Monopoli-Altamura 83-66, Monteroni-Cus Jonico Taranto 58-74, Francavilla-Mola 30/01 h 20.30, Molfetta-Vieste 91-89, Manfredonia-Ostuni 72-78.

CLASSIFICA: Monopoli 22 – Molfetta 20 – Cus Jonico TA 18 – Lupa Lecce 16 – Vieste e Ostuni 14 – Mola e Altamura 12 – Castellaneta, Monteroni e Manfredonia 8 – Francavilla 2.

PROSSIMO TURNO (3ª rit. – 19 gen.): Mola-Castellòaneta, Altamura-Manfredonia, Vieste-Lupa Lecce, Monteroni-Monopoli, Cus Jonico TA-Molfetta, Ostuni-Francavilla.

SERIE C SILVER – RISULTATI (1ª rit.): Monopoli-Barletta 73-65, Corato-Cerignola 79-83, Brindisi-Foggia 102-93 dts, SDB Lecce-Adria Bari 78-70, Juvetrani-CUS Bari 87-86, Molfetta-S. Rita Taranto 105-64, Mesagne-F. Trani 70-66.

CLASSIFICA: Cerignola 28 – Molfetta 26 – Corato 22 – Dinamo Brindisi 18 – SDB Lecce e Mesagne 16 – Adria Bari 14 – Monopoli 12 . F. Trani, Foggia e Barletta 10 – Juvetrani 8 – Cus Bari 6 – S. Rita TA 0.

PROSSIMO TURNO (2c rit. – 18-19 gen.): S. Rita TA-Monopoli, Foggia-Molfetta, Cus Bari-Dinamo Brindisi, Adria Bari-Juvetrani, Cerignola-Mesagne, F. Trani-SDB Lecce, Barletta-Corato.

SERIE D GIRONE B – RISULTATI (4ª rit.): Assi Brindisi-NB Lecce 93-72, MS Mesagne-Invicta Brindisi 21/01 h 20.30, Maglie-Carovigno 56-76, Aurora Brindisi-Alezio 86-70, Calimera-Francavilla 100-58.

CLASSIFICA: Calimera e Carovigno 20 – Invicta Brindisi 18 – MS Mesagne e NB Lecce 16 – Assi Brindisi 12 – Francavilla 10 – Maglie 8 – Aurora Brindisi 6 – Alezio 2.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 5ª rit. – 18-19 gen.): Assi Brindisi-Calimera, Alezio-Maglie, Carovigno-Aurora Brindisi, NB Lecce-MS Mesagne, Francavilla-Invicta Brindisi.