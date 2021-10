BASKET – Carrozzina, al Palaventura di Lecce la 3ª edizione del “Memorial Heidi Bortone”: il programma

Ritorna sabato 16 ottobre, al Palaventura di Lecce, il “Memorial Heidi Bortone”, progetto promosso dalla Fondazione Decathlon a sostegno della crescita sportiva di alcuni club del campionato di basket in carrozzina di Serie B.

Sposano il progetto Lupiae Team Salento, Sportinsieme Barletta, Boys Taranto e Fly Termoli, che, dal 2017, hanno iniziato questo percorso con la Fondazione Decathlon, sino a ricevere, nel 2019, ognuna due carrozzine sportive. Le società si ritroveranno, quindi, sabato prossimo, per rinnovare la memoria di una grande donna e di un amore durato oltre quarant’anni, evento voluto da Rocco Bortone, pietra miliare della Lupiae Team Salento.

“Ci siamo conosciuti in una discoteca all’inizio degli anni ‘80 – dichiara Bortone – ed è stato subito batticuore. Poi, dopo alcuni mesi, la nostra storia è stata ancor più intensa, unica, dal momento che a causa di un incidente stradale la mia vita è cambiata radicalmente. Poteva andar via, invece è rimasta al mio fianco per tutti questi lunghi, meravigliosi anni per poi doversi dire addio nel 2014 a causa di una grave malattia. Sono stato decisamente fortunato ad incontrarla. Lei, che ogni giorno vive in me”.

Si partirà alle ore 10 con l’incontro tra Lupiae e Sportinsieme; alle 11.30, Boys Taranto-Fly Termoli; alle 15.30 finalina terzo posto; alle 17, finale tra le vincenti.

Ingresso libero, con green pass.

(foto: Rocco e Heidi Bortone)