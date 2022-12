BASKET – Carrozzina, la Lupiae Team Salento all’esordio in campionato. Spedicato: “Venite a trovarci!”

Dopo aver centrato due finali negli ultimi due anni, è pronta a ripartire la Lupiae Team Salento di basket in carrozzina. Il sodalizio del presidente-giocatore Simone Spedicato è stato inserito nel gruppo D, insieme a Bari, Catania, Palermo, Pontecagnano (Sa) e Taranto. Si qualificheranno ai playoff che varranno la possibilità di contendersi un posto per la Serie A, le prime due di ogni girone.

“In molti, sul territorio, non hanno ancora compreso il valore di questa società – afferma Spedicato -. Grazie, infatti, al basket in carrozzzina, tante persone con disabilità hanno colto la chance di riprendersi in mano la propria esistenza, ripartendo con più forza e amore verso la vita, grazie alle emozioni della pallacanestro. Invito tutti a venire a trovarci: cittadini, rappresentanti istituzionali e imprenditori, il martedì dalle 16 alle 19, il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 o, naturalmente, in occasione dei match in casa, presso il PalaVentura. Nell’attesa di nuova linfa, iniziamo questo campionato sabato 3 dicembre, data per noi importante in quanto è la ‘Giornata internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità’, fiduciosi di far bene dentro e soprattutto fuori dal campo”.

Esordio in campionato, dunque, fissato a sabato 3: il primo avversario da andare a visitare sarà il Pontecagnano. Si potrà seguire il match sul canale Youtube di Salento in Linea e sulla pagina Facebok Asdlupiaeteamsalento, con la telecronaca di Pino Montinaro e Piergiorgio Fiorentino.