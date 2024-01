BASKET C/m – LSB Lecce, inatteso stop interno contro Corato

La CCE Lsb Lecce perde l’imbattibilità casalinga contro la Nuova Matteotti Corato per 61-66, in occasione della prima giornata di ritorno del campionato regionale maschile di serie C Unica. Problemi di mira per i ragazzi di coach Daniele Michelutti, che nel primo quarto di gara hanno messo a referto appena dieci punti. Gli avversari sono andati a segno dall’arco con Pekic e Latella fin dal battute iniziali di una sfida che non ha regalato un grande spettacolo dinanzi al pubblico del PalaVentura.

Nel secondo periodo le realizzazioni sotto le plance di Mocavero, Prete e Coppola hanno permesso ai locali di rimanere aggrappati alla gara nonostante le triple a bersaglio dei viaggianti. I biancazzurri tornano negli spogliatoi con cinque punti da recuperare. Dopo la pausa lunga i padroni di casa continuano a marcare la coda di Corato concedendo solo 13 punti nel terzo quarto, con sole tre lunghezze da recuperare sul tabellone luminoso del palazzetto dello sport di piazza Palio. Nell’ultimo periodo La Scuola di Basket Lecce colma il gap nel punteggio impattando sul 59 pari, ma dopo gli sforzi profusi per risalire la china, Mocavero e soci sbagliano una serie di tiri permettendo a Corato di piazzare il break e rimettere il muso davanti portando a casa la vittoria.

I 16 punti per parte realizzati da capitan Mocavero e Coppola non sono bastati alla CCE Lsb di mettere in cascina punti importanti. Dall’altra parte Pekic, Latella, Gatta e Pucci hanno fatto la differenza da tre. “È difficile credere di vincere una partita in casa se metti a verbale appena 61 punti – dichiara a fine gara coach Michelutti -. Nelle ultime uscite abbiamo ritrovato compattezza in difesa, ma ci rimetteremo subito a lavoro per trovare nuove soluzioni in fase offensiva e migliorare la circolazione di palla. Attraverso il lavoro – conclude – cercheremo di alzare le percentuali dal campo con l’obiettivo di essere più incisivi in attacco”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

LSB LECCE-NM CORATO 61-66

(10-14, 27-32, 42-45, 61-66)

CCE LECCE: Prete 14, A.Durini n.e., F.Durini, Capoccia n.e., Zezza, Nankinski 1, Mocavero 16, Laudisa 5, Malagnino n.e., Shvets, Coppola 16, Fumaneri 9. Coach: Michelutti

CORATO: Gatta 13, Latella 16, Pekic 14, Pucci 11, Martinelli 3, Angarano, Seye 6, Mazzilli n.e., Allegretti 3, Bojang. Coach: Verile

Arbitri: Fiorentino di Bari e Ricciardi di Santeramo in Colle

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 1 rit.): Francavilla-NV Mesagne 66-88, Molfetta-Canusium 80-84, NP Monteroni-Matera 88-72, LSB Lecce-NM Corato 61-66, Barletta-V. Castellaneta 64-81, L. Altamura-Fasano 79-102.

CLASSIFICA: Canusium 20 – NP Monteroni, P.. Molfetta, V. Matera 18 – LSB Lecce, V. Castellaneta 16 – Barletta, Francavilla, Fasano 12 – L. Altamura 10 – NM Corato 8 – NV Mesagne 4 – F. Apricena 1.

PROSSIMO TURNO (28 gen.): NM Corato-Barletta, V. Castellaneta, P. Molfetta, Fasano-NP Monteroni, Canusium-Francavilla, F. Apricena-LSB Lecce, NV Mesagne-L. Altamura.