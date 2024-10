BASKET C/m – LSB Lecce, sconfitta sul filo di lana col Fasano all’esordio in campionato

Esordio amaro per la Cce La Scuola di Basket Lecce sul parquet di Fasano. I ragazzi di coach Michelutti hanno ceduto il passo ai padroni di casa per 80-79 dopo una gara molto tirata.

Cantagalli, Ingrosso, Vidakovic, Dosic e Ouandie sono andati in doppia cifra, ma nonostante l’ottima distribuzione di punti, i biancazzurri non sono riusciti a portare a casa i primi 2 punti del campionato maschile interregionale di serie C. I viaggianti sono partiti col vento in poppa piazzando 7 triple nel primo quarto grazie ad una fluida circolazione di palla. Il +12 sul tabellone luminoso inflitto ai locali avrebbe potuto indirizzare la partita verso la vittoria, ma nel secondo quarto Fasano è riuscita ad accorciare il gap con la complicità di Mocavero e soci, che nei secondi 10 minuti hanno totalizzato solo 12 punti.

Dopo la pausa lunga la gara è ripresa all’insegna di un sostanziale equilibrio, che si è protratto per tutto il terzo periodo. La Cce Lsb è riuscita a restare col muso davanti di tre lunghezze, ma nel quarto periodo Fasano ha gettato il cuore oltre l’ostacolo alzando i giri del motore e portandosi sul 76-70. La reazione degli ospiti, però, non si è lasciata attendere. E a 17 secondi dalla fine Cantagalli ha piazzato la bomba del contro-sorpasso sul 78-79. Negli ultimi secondi Fasano ha trovato il fallo in penetrazione guadagnando i tiri liberi messi a bersaglio per il definitivo 80-79. Sull’ultimo possesso i leccesi non sono riusciti a ribaltare l’esito di un match molto combattuto, che ha visto protagonisti assoluti Janha e Imsandt, autori rispettivamente di 32 e 29 punti a referto.

Michelutti -. Sabato prossimo esordiremo in casa contro Molfetta che sappiamo essere un osso duro, ma potremo contare sull’apporto del nostro pubblico con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria della nuova stagione”. “Dobbiamo continuare a lavorare tanto per migliorare in difesa soprattutto nell’uno contro uno – spiega a fine gara coach Daniele-. Sabato prossimo esordiremo in casa contro Molfetta che sappiamo essere un osso duro, ma potremo contare sull’apporto del nostro pubblico con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria della nuova stagione”.

(US LSB Lecce)

IL TABELLINO

BASKET FASANO-CCE LSB LECCE 80-79

Parziali: 15 27 – 34 39 – 61 64 – 80 79

BASKET FASANO: Lipskyi, Aldini 6, Pautasso, Janha 32, Imsandt 29, Bangat 6, Venice 2, Kimekwu 2, Giuliani 2, Raicevic, Nardelli, Cervellera 1. All. Serrano.

CCE LSB LECCE: Ingrosso 10, Laudisa 5, Cantagalli 16, Dosic 10, Vidakovic 12, Ouandie 16, Renna 5, Mocavero 5. All. Michelutti.

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 1): Cus Foggia-NV Mesagne 91-79, Francavilla-Assi Brindisi 96-90 dts, Fasano-LSB Lecce 80-79, F. Trani-AB Potenza 70-73, V. Castellaneta-Barletta 104-62, P. Molfetta-NP Monteroni 79-84.

CLASSIFICA: V. Castellaneta, Cus Foggia, B. Francavilla, NP Monteroni, AB Potenza, Fasano 2 – NM Corato, LSB Lecce, F. Trani, P. Molfetta, Assi Brindisi, NV Mesagne, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (12-13 ott.): LSB Lecce-P. Molfetta, Assi Brindisi-F. Trani, NM Corato-Cus Foggia, AB Potenza-B. Fasano, NV Mesagne-V. Castellaneta, Barletta-NM Corato.