BASKET C/m – LSB Lecce, beffato il Mesagne in volata: terza vittoria consecutiva per Dosic e co.

Dopo i successi ottenuti rispettivamente contro Corato e Barletta, la Cce La Scuola di Basket Lecce piazza la terza vittoria consecutiva e vola a 10 punti in classifica. I ragazzi di coach Michelutti si sono imposti sul difficile parquet della Virtus Mesagne per 66-68 con Cantagalli, Ouandie, Dosic e Vidakovic in doppia cifra. I biancazzurri hanno conquistato due punti d’oro, in occasione delle gare valida per la settima giornata del campionato maschile interregionale di serie C Unica. Il collettivo ancora una volta ha fatto la differenza per i viaggianti. E sugli scudi è finita nuovamente la difesa, capace di tenere i padroni di casa al di sotto dei 70 punti nel loro fortino.

Nei primi due quarti Mocavero e compagni hanno dimostrato grande personalità imponendosi con un doppio 11-17, che ha permesso al team leccese di rientrare negli spogliatoi della pausa lungo con 12 punti di vantaggio sul tabellone luminoso della Palestra Muscogiuri. Nel terzo quarto la reazione d’orgoglio di Mesagne è stata veemente. I locali hanno ridotto il gap nel punteggio sino al -3, che ha riaperto la partita alle porte del quarto periodo. Gli ospiti hanno patito la verve realizzativa di De Ninno, che ha messo 25 punti a referto, ma questa volta l’uomo in più della squadra presieduta da Sandro Laudisa è stato Nemanja Dosic. Nonostante l’andamento di una gara a basso punteggio, l’uomo con la 33 sulle spalle ha realizzato 17 punti in 30 minuti giocati dando un grosso contributo alla causa biancazzurra. L’ultimo quarto è stata una vera e propria battaglia, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Mesagne ha provato a completare la rimonta spinta dal suo pubblico caloroso e sulle ali dell’entusiasmo di un ottimo terzo quarto, ma la Cce Lsb Lecce ha avuto il merito di restare lucida nei momenti chiave della contesa, rispondendo colpo su colpo agli attacchi dei mesagnesi. Al suono dell’ultima sirena sono gli uomini di Daniele Michelutti ad esultare, a margine di una gara tirata che ha messo in evidenza la forza del collettivo, suffragata da una prova corale di grande sostanza. Nel prossimo turno, derby col Monteroni.

—

IL TABELLINO

VIRTUS MESAGNE-CCE LSB LECCE 66-68

(11-17, 22-34, 42-45)

Mesagne: Stella 9, Piscitelli, Qittane 14, Mucenieks 9, Kalan 9, De Ninno 25, Berdychevskyi, Angelini, Carriero, Mazzullo, Ndoye, Oboichuk.

Cce Lsb Lecce: Murrone, Renna, Ingrosso, Capoccia, Esposito, Mocavero 9, Cantagalli 13, Laudisa 6, Vidakovic 10, Dosic 17, Ouandie 13.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 7): Cus Foggia-F. Trani 82-75, NM Corato-Assi Brindisi 76-88, NV Mesagne-LSB Lecce 66-68, Barletta-AB Potenza 54-58, V. Castellaneta-Francavilla 92-83, Molfetta-Fasano 86-85.

CLASSIFICA: Castellaneta 12 – Francavilla, Foggia 10 – LSB Lecce, NP Monteroni, AB Potenza 8 – NV Mesagne, Assi Brindisi 6 – Fasano 4 – NM Corato 2 – F. Trani, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): Assi Brindisi-Barletta, LSB Lecce-NP Monteroni, Francavilla-NM Corato, AB Potenza-NV Mesagne, Fasano-Foggia, F. Trani-Castellaneta.