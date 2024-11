LECCE – Krstovic scatenato, tripletta con il Montenegro (VIDEO)

Serata da ricordare per Nikola Krstovic, autore di tre reti in Montenegro-Turchia di Nations League, partita finita 3-1. Una tripletta inutile per la nazionale del centravanti del Lecce, finita ultima nel gruppo 4 di League B e retrocessa in league C, avendo vinto solamente una partita su sei. Salgono, dunque, a sei le reti complessive segnate da Krstovic con la sua nazionale. L’ultima segnata con la casacca giallorossa, invece, risale a due mesi fa, 21 settembre, Lecce-Parma 2-2. Sotto una pioggia battente, Krstovic ha segnato la prima rete al 29′, scattando sul filo del fuorigioco su un lancio dalle retrovie e battendo il portiere turco in uscita con un piattone destro in diagonale; dopo il pareggio al 37′ della nazionale allenata da Vincenzo Montella, Krstovic sigla il secondo gol al 45′ con un destro scagliato dal vertice destro dell’area, deviato nettamente da un difensore turco con palla sotto la traversa; bellissimo il terzo gol: stacco di testa su cross proveniente da sinistra e palla incrociata sotto il sette opposto.

Retrocessa in League C anche l’Albania di Ylber Ramadani, rimasto in campo circa 70 minuti in Albania-Ucraina 1-2 giocata ieri sera. La nazionale dell’Aquila chiude ultima con sette punti il gruppo 1.

Nella giornata di oggi si dovrebbe completare il rientro a Lecce dei nazionali. Da domani la squadra di Marco Giampaolo si dovrebbe allenare a ranghi completi.