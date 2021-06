BASKET B/m – Luiss Roma batte Frata Nardò e allunga la serie: domani gara 4

La LUISS Roma trionfa in gara 3 per 76-63 battendo Nardò Basket e allungando la serie a gara 4 in programma domani sera alle 18.

1° QUARTO – Coviello e Burini da tre punti, immediato timeout per coach Paccariè. Infante interrompe il parziale, poi calano le percentuali del campo per le due squadre. In chiusura di primo quarto il Toro allunga con le triple di Burini e Stella, sfruttando, dall’altra parte, le basse percentuali dall’arco della LUISS Roma: 9-19 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Roma prova a rientrare in partita dopo la doppia cifra di svantaggio maturata nel primo quarto. Murri da tre ricuce il distacco a due possessi, coach Battistini ordina timeout. Infante carica i suoi sulle spalle, Roma firma un 16-2 di parziale, nuova sospensione per la panchina ospite. Burini accorcia con i tiri liberi: 30-29 all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Il solito Infante, scatenato, riporta la LUISS davanti. Sanna e Tredici da tre punti siglano il +9, timeout coach Battistini. Roma si conferma infuocata e arriva a quota +16, massimo vantaggio dell’incontro. Nardò prova a rientrare in gara con le bombe di Fontana ed Enihe, tornando in singola cifra di scarto con i jumper vincenti di Fontana e Stella: 57-50 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Tredici dall’arco per la nuova doppia cifra di vantaggio. Il Toro scende nuovamente in singola cifra di scarto, mancando l’occasione del -5 con Fontana in contropiede. Da lì, Roma torna a distanza di sicurezza, incrementando lo scarto minuto dopo minuto, gli ospiti non riescono a trovare la zampata per riaprire il match: 76-63 al termine dell’incontro.

Prossimo incontro: Domenica 6 giugno al PalaLUISS ore 18 contro LUISS Roma in occasione di gara 4 della semifinale playoff di Serie B.

—

IL TABELLINO

LUISS ROMA 76

FRATA NARDÒ 63

(9-19, 21-10, 27-21, 19-13)

LUISS ROMA: Sanna 9, Infante 30, Martino 0, Tredici 18, Di Francesco ne, Bonaccorso 4, Pasqualin 3, Gellera 0, D’Argenzio 0, Murri 12, Buzzi ne, De Robertis ne. Coach: Paccariè.

TL 6/13; R 40 (12+28, Tredici, Murri 9) – Assist 19 (Pasqualin 6)

NARDÒ: Dip 4, Coviello 7, Stella 10, Petrucci 5, Burini 15, Bartolozzi 0, Fontana 15, Enihe 5, Cepic 0, Jankovic ne, Bjelic 2, Cappelluti ne. Coach: Battistini.

TL 13/16 – R 33 (9+24, Fontana, Coviello, Petrucci 5) – Assist 11 (Burini 4).