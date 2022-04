BASKET A2/m – Next Nardò si ferma sul più bello: vince San Severo, via alla fase a orologio

La Next Nardò perde anche l’ultima confronto della stagione regolare a San Severo. Dopo aver cominciato malissimo nel primo quarto e nella prima metà del secondo, andando anche sotto di 16, i granata hanno cambiato marcia, recuperano il gap e chiudendo a metà tempo sotto di quattro, andando anche avanti di uno sul finale del terzo quarto. L’ultima parte di gara, però, è stata da dimenticare: al 31′ il Toro è avanti di due, poi si spegne la luce e San Severo ne approfitta per riportarsi avanti, consolidare il vantaggio e chiudere sul +9 finale.

La Next chiude al penultimo posto nel suo girone. Domenica prossima, via alla fase a orologio. I granata esordiranno in casa contro Udine, poi andranno a far visita al Biella, mercoledì 20. Terza giornata, 24 aprile, in casa contro Orzinuovi; quarta, 1° maggio, in trasferta contro Piacenza.

IL TABELLINO

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO-NEXT NARDÒ 86-77

(26-13, 11-20, 20-24, 29-20)

Allianz Pazienza San Severo: Dalton Pepper 24 (8/12, 2/4), Ty Sabin 18 (1/4, 4/12), Michele Serpilli 10 (2/4, 2/5), Samuele Moretti 10 (4/6, 0/0), Antonino Sabatino 10 (1/2, 1/2), Matteo Piccoli 8 (3/4, 0/4), Alessandro Bertini 4 (2/3, 0/1), Tommaso De gregori 2 (1/2, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Gabriele Berra 0 (0/1, 0/0), Antonio mario Miale 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Tortu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 38 5 + 33 (Michele Serpilli, Samuele Moretti 8) – Assist: 18 (Matteo Piccoli 8)

Next Nardò: Jazzmarr Ferguson 21 (4/5, 3/10), Quintrell Thomas 15 (5/8, 0/0), Andrea Amato 14 (1/3, 3/8), Andrea La torre 10 (2/4, 2/3), Mitchell Poletti 9 (4/9, 0/5), Elhadji Thioune 6 (3/4, 0/0), Mihajlo Jerkovic 2 (1/1, 0/0), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/4), Giuseppe Papaleo 0 (0/0, 0/0), Cristiano Albanese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Quintrell Thomas 12) – Assist: 17 (Jazzmarr Ferguson 8)

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 26): Scafati-Latina 75-61, Forlì-Ravenna 81-83, Stella Azzurra Roma-Eurobasket Roma 76-66, San Severo-Nardò 86-77, Fabriano-Chieti 66-87, Chiusi-Cento 90-77, Ferrara-Verona 77-80.

CLASSIFICA: Scafati 42 – Verona 39 – Ravenna 36 – Chiusi 32 – Ferrara 32 – Cento 28 – Forlì 28 – San Severo 26 – Latina 24 – Eurobasket Roma 20 – Chieti 20 – Stella Azzurra Roma 14 – Nardò 14 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (17 apr., fase a orologio): Nardò-Udine; (20 apr.): Biella-Nardò.