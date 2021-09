BASKET A2/m – Nardò, stop col Fabriano e addio alla Supercoppa

Finisce l’avventura della Pallacanestro Next Nardò in Supercoppa. I granata perdono per 83-75 con Fabriano e salutano la manifestazione con due sconfitte su tre incontri.

1° QUARTO – Primi tre punti per Fabriano con Benetti. Leonzio subisce fallo su tiro da tre punti e realizza i tiri liberi a disposizione. Smith in transizione mette a segno la tripla per la Janus. Jerkovic realizza due tiri liberi e dall’altra parte Fabriano va a segno dalla distanza ancora questa volta con Davis. Ancora una tripla per Fabriano e coach Gandini chiama il time out. Mitchell Poletti e Leonzio con due triple consecutive riportano sotto la Next Nardò. Ancora una volta Fabriano colpisce dalla distanza, questa volta con Roberto Marulli. Ultimo canestro di marca granata con Bjelic che mette a segno una tripla. Finisce il primo quarto con il punteggio di 23 a 17 per gli ospiti.

2° QUARTO – Fallucca da tre per la Pallacanestro Next Nardò. Sempre Matteo Fallucca e sempre dalla distanza. Thomas subisce fallo e realizza due tiri liberi. Fallucca sembra non fermarsi più: ancora tre punti per Nardò. Jerkovic da tre a cui risponde Davis dalla stessa distanza. Smith realizza due liberi per Fabriano. Marulli penetra facilmente in area e sono altri due punti per i marchigiani. Thomas da sotto canestro: altri due punti per i granata. Fallo tecnico per coach Gandini e Smith realizza il tiro libero. Si chiude il primo tempo con il punteggio di 50 a 39 per Fabriano.

3° QUARTO – Thomas e Poletti da sotto per i primi granata. Ancora Thomas che dopo essersi fatto spazio in area realizza da sotto canestro. Smith realizza dalla media distanza. Azione fotocopia di Smith ed altri due punti per la Janus. Fallucca ruba palla e colpisce in contropiede. Sempre Thomas e sono altri due punti per Nardò. Thomas realizza uno dei due tiri liberi a disposizione. Sempre Thomas da sotto: altri due punti per Nardò. Poletti penetra in area e realizza per la Next. Marulli colpisce dalla distanza per Fabriano. Sempre Thomas per Nardò. Davis da tre chiude il terzo quarto con il punteggio di 66 a 62 per la Ristopro Fabriano.

4 QUARTO – Primi tre punti per Fabriano con il numero 0 Benetti. Due tiri liberi realizzati da Davis per i marchigiani. Un Fallo Tecnico per la panchina marchigiana e un’espulsione per Davis portano alla lunetta Leonzio che realizza tre tiri liberi su tre. Fallo di Poletti su che realizza due tiri liberi. Ancora due punti per Thomas e per il Toro. Poletti conquista un rimbalzo in attacco e realizza da sotto. Thioune mette a segno due punti per la Ristopro. Benetti realizza una tripla per i marchigiani. Finisce la partita con il punteggio di 83 a 75 per Fabriano.