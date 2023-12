BASKET A2/m – Nardò, il pres. Greco: “Di Carlo è parte del progetto, ora ripartiamo compatti”

Domani sarà ancora campionato e l’HDL Nardò Basket sarà di scena a Piacenza (ore 17). La settimana non è stata delle più tranquille, con la sconfitta in casa Fortitudo, il gesto offensivo di coach Gennaro Di Carlo ai tifosi e le susseguenti scuse dell’allenatore neretino.

Il presidente della HDL, Tommaso Greco, con una nota, lancia un messaggio di chiarezza e distensione all’ambiente granata: “Questa è una fase cruciale del campionato, noi siamo reduci da quattro partite contro le quattro squadre più forti del campionato che, nonostante le sconfitte, ci lasciano il senso della crescita che abbiamo fatto. Almeno due di queste partite avremmo potuto vincerle senza rubare nulla. Dall’inizio della stagione a oggi, in ogni caso, abbiamo fatto passi da gigante. I ragazzi devono continuare a dare il massimo, partita dopo partita, perché il campionato è lungo e tutte le nostre avversarie sono cresciute. Dispiace per l’episodio intollerabile di domenica – aggiunge – che non c’entra niente con lo sport. Il nostro coach ha avuto un attimo di smarrimento, che purtroppo può capitare in partite con questa tensione. Apprezziamo molto il fatto che lui si sia scusato. Su questo presupposto chiedo uno sforzo a tutti, anche ai tifosi che sono stati offesi, di ripartire compatti. La priorità è la tenuta della squadra, a cui non servono certo scompensi o malumori. Noi abbiamo un progetto e di questo progetto fa parte Gennaro Di Carlo. Pensiamo che il bene della squadra oggi sia continuare il progetto così come lo abbiamo pensato, quindi anche con lui. Andiamo avanti con l’entusiasmo e con la forza che ci hanno permesso di arrivare sin qui”.

Intanto la società comunica che la multa comminata al tecnico Di Carlo sarà devoluta in beneficienza. E sempre a proposito di beneficienza: nei giorni scorsi, il club ha lanciato una raccolta solidale di generi alimentari per la mensa Caritas della Diocesi Nardò-Gallipoli. Martedì scorso, l’amministratore Cesare Barbetta, il vice presidente Marco Papadia e il general manager Renato Nicolai, hanno consegnato il risultato della raccolta a Salvatore Polo, coordinatore della mensa. Sono stati raccolti: pasta, legumi, salsa, tonno e altro cibo prezioso per quanti, ogni giorno, hanno bisogno di un piatto caldo.