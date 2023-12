SERIE D/H – Viareggio Cup, come cambia il calendario dalla 23ª alla 27ª giornata

Rimodulazione del calendario in Serie D. Il Dipartimento Interregionale, nella giornata di ieri, ha comunicato che, per via dell’ufficializzazione delle date della 74esima edizione della Viareggio Cup, a cui parteciperà la Rappresentativa di Serie D, la pausa di campionato prevista per il 17 marzo sarà anticipata all’11 febbraio.

Le giornate dalla 23esima alla 27esima, pertanto, slitteranno di una settimana e, a partire dal 24 marzo, il calendario rimarrà immutato secondo le modalità comunicate in estate.

Il nuovo calendario resta uguale sino alla quinta di ritorno – 22esima giornata, in programma il 4 febbraio; poi, cambierà così:

GG 23 – 6ª rit. (18 febbraio): Paganese-Bitonto, Altamura-F. Andria, Fasano-Gelbison, Casarano-Gravina, Santa Maria Cilento-Manfredonia, Barletta-Matera, Gallipoli-Nardò, Martina-Palmese, Angri-Rotonda.

GG 24 – 7ª rit. (25 febbraio): Gelbison-Barletta, F. Andria-Fasano, Manfredonia-Gallipoli, Casarano-Martina, Bitonto-Matera, Rotonda-Paganese, Palmese-Santa Maria Cilento, Nardò-Altamura, Gravina-Angri.

GG 25 – 8ª rit. (3 marzo): Gallipoli-Bitonto, Altamura-Casarano, Angri-F. Andria, Paganese-Gelbison, Martina-Gravina, Barletta-Manfredonia, Matera-Nardò, Fasano-Palmese, Santa Maria Cilento-Rotonda.

GG 26 – 9ª rit. (10 marzo): Palmese-Barletta, Manfredonia-Bitonto, Casarano-Fasano, Rotonda-Gallipoli, Nardò-Martina, Gelbison-Matera, F. Andria-Paganese, Gravina-Santa Maria Cilento, Altamura-Angri.

GG 27 – 10ª rit. (17 marzo): Angri-Casarano, Santa Maria Cilento-F. Andria, Gallipoli-Gelbison, Fasano-Gravina, Matera-Manfredonia, Bitonto-Nardò, Paganese-Palmese, Barletta-Rotonda, Martina-Altamura.

QUI il calendario completo aggiornato