BASKET A2/m – Nardò, ora si fa dura: Cremona vola sul 2-0 nella serie playout

L’HDL Nardò Basket cede nuovamente alla JuVi Ferraroni Cremona (90-81 in terra lombarda), replicando il copione di Gara 1 e scivolando sullo 0-2 nella serie playout. Un disastroso primo quarto (34-14) ha indirizzato subito il match in salita per i granata, costretti a una rincorsa affannosa.

Non sono bastati i 30 punti di un ottimo Stewart Jr. né i tentativi di coach Mecacci di scuotere i suoi con quintetti inediti. Nardò ha mostrato segnali di reazione, tornando anche a -7 nel terzo periodo, riaccendendo le speranze dei circa 30 tifosi al seguito.

Un’espulsione dubbia di Ebeling ha però contribuito a frenare lo slancio degli ospiti. Cremona, più cinica e continua, ha gestito con autorità il vantaggio nell’ultima frazione, nonostante la difesa aggressiva e gli sforzi finali del “Toro”. Per la formazione salentina, ora la qualificazione assume i contorni di una vera e propria impresa. Gara 3 a Lecce venerdì prossimo alle ore 20.30.

—

IL TABELLINO

JU.VI CREMONA-HDL NARDÒ 90-81

(Parziali: 34-14, 54-38, 76-61)

Cremona: Bertetti 7 (0/1 0/3), Polanco 11 (3/5 1/4), La Torre 10 (3/5 0/1), Barbante, Caporaso, Tortu 16 (1/2 3/5), Massone 9 (2/4 1/2), Washington 16 (3/5 3/3), Morgillo 21 (9/12 0/0), Giombini (0/1 0/0). NE: Galantini, Bruni. All. Bechi.

Nardò: Smith 4 (2/6 0/2), Ebeling 6 (1/1 1/2), Nikolic 4 (2/3 0/4), Pagani 4 (2/3 0/0), Iannuzzi 2 (0/0 0/0), Donadio 8 (1/2 2/3), Mouaha 15

(1/4 3/6), Stewart 30 (4/9 3/6), Giuri 8 (1/4 2/4), Zugno (0/3 0/4). All. Mecacci.

Arbitri: Cassina, Giovannetti, Bartolini.