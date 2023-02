BASKET A2/m – Nardò, nuovo arrivo: firma il playmaker Ruben Zugno

In vista del finale di stagione, l’HDL “Andrea Pasca” Nardò comunica l’ingaggio del playmaker Ruben Zugno, classe 1996, 187 cm per 77 kg. Prodotto del settore giovanile di Cantù, con cui esordisce in Serie A, disputa le sue migliori stagioni a Bergamo in A2, dove viene nominato capitano a 24 anni. Nella prima parte della stagione in corso milita a Rieti (girone verde di A2) dove fa registrare una media di otto punti, tre assist e due rimbalzi a partita (impiego medio: 28 minuti).

Le prime parole di Zugno da tesserato del Nardò: “Sono davvero entusiasta e carico di entrare a far parte di questa società. Non vedo l’ora di conoscere tutti, iniziare a lavorare coi miei nuovi compagni e dare tutto per questa maglia”.