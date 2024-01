BASKET A2/m – Nardò, esonerato coach Di Carlo

in foto: G. Di Carlo

Gennaro Di Carlo, da oggi, non è più l’allenatore dell’HDL Nardò Basket. Il club neretino, poco fa, ha diffuso la nota con cui si comunica l’esonero del tecnico campano, che paga un periodo nero, fatto di un solo successo nelle ultime nove partite, quello del 30 dicembre contro Cividale e, per ultimo, il netto ko di Rimini di domenica scorsa.

La nota: “Arrivato a Nardò nel giugno 2022, il coach campano ha guidato il Toro nello scorso campionato conquistando lo storico traguardo dei playoff di A2. La serie con Cantù, con la decisiva sconfitta in gara 4, resta il momento più alto della storia della pallacanestro di Nardò e del Salento. Il club ringrazia il coach per il suo lavoro e gli augura il miglior prosieguo possibile per la sua carriera. Il nome del nuovo head coach di Nardò Basket sarà comunicato nelle prossime ore”.