BASKET A2/m – Nardò ci prova ma non basta: con Rimini arriva il sesto ko di fila

L’illusione di sgambettare la capolista dura più o meno tre quarti, poi Rivierabanca Rimini si prende la partita e un altro pezzo di primato in classifica. HDL Nardò Basket lotta con coraggio e ordine, sfruttando la giornata positiva di Woodson (alla fine saranno 24 punti), poi si sgretola di fronte al talento e alla forza della capolista. Adesso le sconfitte consecutive sono sei e la classifica un po’ più grigia.

Nessuna sorpresa nel quintetto di partenza: Nikolic, Woodson, Mouaha, Stewart jr. e Iannuzzi. Rimini parte a razzo, giusto per presentarsi da prima della classe al pubblico del Pala San Giuseppe da Copertino. Il Toro resta a galla grazie a tre bombe di Woodson (9-14). La voce grossa degli ospiti non sembra spaventare i granata, che a dispetto di altre occasioni restano in partita. Due liberi di Mouaha riportano il Toro a una sola lunghezza di distanza (18-19). Poco dopo lo stesso numero 10 infila dall’arco il sorpasso. Dalmonte avvicenda Iannuzzi con Thioune e Nikolic con Zugno. Si sblocca anche Stewart jr. con un bel canestro in penetrazione. Il primo quarto è 23-23 con 14 punti di Woodson, i segnali sono buoni.

Nardò si ripresenta in campo con Donadio (al posto di Woodson). Segnano subito Stewart jr. e Simioni. L’uomo di Philadelphia lievita, il suo apporto serve come il pane. Rientra Iannuzzi. Segna Mouaha rompendo la difesa romagnola (30-28), Dell’Agnello chiama il time-out. Entrano Woodson e Ebeling per Mouaha e Stewart jr., vanno a bersaglio Donadio e Zugno (quest’ultimo dopo una “rapina” a Grande), i padroni di casa vanno a +5. Stewart jr. vince un altro duello corpo a corpo con Johnson, è una partita di muscoli ed energia. E, ovviamente, anche degli sprazzi di un fenomeno come Woodson. Si va all’intervallo lungo sul 40-37.

Rimini ricomincia con un parziale di 0-5, interrotto dal canestro di Stewart jr., ma RBR è tornata in campo un piglio più aggressivo. Un’altra meraviglia di Stewart jr. tiene Nardò in scia (44-46), ma un paio di chiamare arbitrali fanno arrabbiare il pubblico di casa. Il solito Woodson infila dal perimetro, dall’altra parte è un fattore Camara, che ci mette centimetri e grande capacità di muoversi nel pitturato. Mouaha pareggia i conti (54-54) con una tripla dall’angolo, la sfida è aperta. Anche Tomassini ne fa due, pesantissime, dalla lunga distanza, Dalmonte corre ai ripari con il time-out. La partita di Rivierabanca sale di livello nel finale di tempo, un morso alla partita (18-30 il parziale del terzo quarto) che fa traballare i granata. Ultima pausa sul 58-67.

Apre le danze Zugno, poi HDL fallisce una serie di offensive che potevano portare il match in un’altra direzione. Rimini non decolla, ma difende gelosamente il vantaggio (61-72). Quella di Dell’Agnello è squadra solidissima, anche mentalmente. L’alley-oop di Johnson procura agli ospiti il vantaggio forse decisivo (63-77) a quattro minuti e mezzo dalla fine. Nardò adesso sembra una squadra stanca, il grande sforzo di giocare a lungo alla pari con l’avversario si fa sentire. Grande segna ancora dal perimetro, ai giocatori di casa non entra più nulla. Finale senza storia e persino ingeneroso per il Toro, che ci ha provato al cospetto di una squadra di un’altra categoria. Il Pala San Giuseppe ammutolisce in una nube di amarezza. Il conto finale è 67-82.

Mercoledì si torna in campo, di nuovo in casa, per il recupero con Cividale. Serve maledettamente una svolta.

SALA STAMPA – Coach Luca Dalmonte sottolinea innanzitutto la forza dei rivali di giornata, ma non nasconde i difetti (alcuni cronici) dei suoi. “Parto dagli avversari – ha spiegato – abbiamo giocato contro una squadra che ha dimostrato una solidità, un talento e una capacità offensiva da prima in classifica. Noi abbiamo giocato 25 minuti in contatto con noi stessi, eseguendo quello che avevamo preparato. Poi è uscita la qualità degli avversari e noi, come contraccolpo per così dire a questa qualità, abbiamo perso il controllo della partita. Questo ovviamente li ha facilitati. Il valore dell’avversario è inequivocabile, hanno una forza e un talento di primissimo livello. La nostra responsabilità è stata quella dell’arrendevolezza nel momento critico, ci siamo fatti trascinare da troppi pensieri che ci hanno portati fuori dalla partita. Ribadisco, i primi 20/25 minuti sono stati giocati, poi lì dovevamo essere consapevoli della forza di Rimini (che sino ad oggi ha perso solo una volta e in modo rocambolesco) e del fatto che potessero attaccare la partita. Quindi dovevamo aspettarci che andassero avanti e soprattutto non dovevamo sprofondare mentalmente, invece dovevamo far sfogare gli avversari con il loro talento, restare attaccati e continuare a giocare. Poi a livello offensivo tiri con i piedi per terra ne abbiamo creati, purtroppo non supportati dalle percentuali”. Fatta l’analisi e archiviata l’amarezza, si prova a guardare avanti. A mercoledì, quando a Lecce arriverà Cividale per il recupero. “Certo – ha rilanciato il coach granata – non si molla, senza se e senza ma. Adesso dobbiamo essere assolutamente direzionati verso Cividale”.