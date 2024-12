PROMOZIONE/B – Città di Otranto balza in vetta: i tabellini della 14ª giornata

L’Otranto approfitta del pari interno del Taurisano contro il Leverano, batte il Carovigno con un rigore e balza in vetta al girone B di Promozione: i tabellini della 14esima giornata.

TAURISANO-LEVERANO 0-0

TAURISANO: Negro F., Quaranta, Solidoro (26′ st Castrì), Sansò, Cavalieri, Pasca, Bruè, Maiolo, Mingiano, Negro G. (45′ st Perdicchia), Mele. All. Manco.

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Manca, Ancora (27′ st Valentino), Solimeno, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo (27′ st Pinto), Laena, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO Portoso di Lecce.

—

TREPUZZI-RS CRISPIANO 3-1

RETI: 15′ pt e 35′ pt rig. Cavaliere (T), 18′ pt Paciulli (C), 40′ pt Falco (T)

TREPUZZI (f.i.): Centonze G., Fracella, Centonze F., Franco, Tundo, Poletì, Miccoli M., Daf, Renna, Cavaliere, Falco. All.

RS CRISPIANO (f.i.): Semeraro, D’Angelo, Maggi, Leggieri, De Pace, Paciulli, Cissè, Nasole F., De Bartolomeo, Marini, Del Sole. All. Paradisi.

ARBITRO: Pociecha di Molfetta.

—

CITTÀ DI OTRANTO-CAROVIGNO 1-0

RETI: 26′ pt rig. Vigliotti

CITTÀ DI OTRANTO: Caroppo (1′ st Melito), Togora, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (24′ st Dollorenzo), Valentini, Mossolini (30′ st Martin), Pietrangelo, Piccinno (41′ st Piscopo). All. Mazzeo.

CAROVIGNO: Lamarina, Urso, Talò, Perrone A., Leo, Perrone M. (2′ st Cirasino), Sescu, Odone, Turco, Kaba (31′ st Lanzillotti), Greco (1′ st Taddeo). All. Franco.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

(US Città di Otranto) – L’Otranto si sporca le mani e conquista tre punti d’oro. L’undici adriatico batte di misura il Carovigno, ottima l’impressione lasciata al “Nachira” dalla compagine brindisina, infila la quinta vittoria consecutiva e sale in vetta alla classifica del girone B di Promozione grazie ai 32 punti messi in cassaforte. In una domenica dell’Immacolata al sapore d’inverno, mister Vincenzo Mazzeo è costretto a rinunciare ancora agli infortunati Beron e Tourè e all’indisponibile Manuele Valentini. Partono meglio gli ospiti, la conclusione dalla lunga distanza di Andrea Perrone è improvvisa e mette Caroppo nelle condizioni di dovere respingere in angolo. Sul fronte opposto Marzo scappa sulla destra, il suo assist nel cuore dell’area di rigore non trova pronto nessun compagno. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Conte gira di sinistro, sfera non lontana dal bersaglio grosso. In una gara maschia ma corretta, spezzettata e che non pare mai lanciarsi in maniera definitiva, l’episodio chiave arriva poco prima della mezz’ora. Negro ha un buono spunto personale, entra nei 16 metri del Carovigno e viene atterrato da Odone: rigore e ammonizione per il numero otto in trasferta. Dal dischetto lo specialista Vigliotti incrocia il mancino e non lascia scampo al portiere avversario. Sui titoli di coda del primo tempo Odone entra in maniera ruvida su Mossolini, secondo cartellino giallo ed espulsione. Nell’occasione a pagare per le proteste sono anche due componenti della panchina del Carovigno. La ripresa vede l’Otranto cercare di controllare i ritmi della contesa tramite il fraseggio e così bisogna aspettare il 17’per vedere la prima conclusione timbrata da Mossolini: il destro dai 20 metri rimbalza dinanzi a Lamarina che riesce lo stesso a parare. Al 28’è di Pietrangelo la conclusione che sibila il palo alla destra del portiere. Pure non creando molto in avanti e puntando su una buona organizzazione tattica arricchita da individualità di livello, il Carovigno allenato da mister Enzo Franco ha il grande merito di restare in partita. L’Otranto va vicino al raddoppio con due neoentrati: al 35’Lautaro Martin spara fuori dal centro dell’area di rigore, e dopo che il Carovigno è rimasto in nove, al 42’Piscopo controlla palla sul vertice sinistro dei 16 metri e trova un destro a giro che si stampa rasoterra sul palo opposto. Il Carovigno getta il cuore oltre l’ostacolo ma l’Otranto tiene e non corre pericoli seri sino al triplice fischio finale. Finisce con la festa biancazzurra. Domenica prossima sfida di altissima classifica in casa della vicecapolista Terre di Acaya e Roca.

—

R. PUTIGNANO-MAGLIE 1-1

RETI: 17′ pt Daugenti (P), 5′ st Caicedo (M)

R. PUTIGNANO (f.i.): Angelini, Vinella, Conte, Palazzo, Daddato, Daugenti, Muolo, Amendolaggine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo.

TOMA MAGLIE (f.i.): Salvadore D., Tecci, Ongania, Gningue, Galvez, Caicedo, Coluccia, Tabares, Duarte, Fernandez, Romano. All. Salvadore A.

ARBITRO: Cipriano di Foggia.

—

V. LOCOROTONDO-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-3

RETI: 30′ pt Romanazzo (L), 2′ st e 42′ st Cisternino (T), 48′ st Trovè (T)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Pascullo, Colucci, Prete, Lacirignola, Pentassuglia (45′ st Scarci), Neglia, Sory (45′ st Convertini), Caruso (38′ st Dos Santos), ROmanazzo (31′ st Scatigna), Salvi. All. Calabretto.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Rutigliano (26′ st Pasca), Murrone R. (37′ st Sergio), De Giorgi, Plevi, Cisternino, Sindaco (43′ st De Nigris), Bolognese, Luperto, Trovè, Pellè (33′ st Franco). All. Greco.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

RINASCITA REFUGEES-COPERTINO 1-2

RETI: 13′ st Lorenzo A. (R), 31′ st e 40′ st Gallucci (C)

RINASCITA R. (f.i.): Diop Ma., Lorenzo Lu., Duku, Gueye Ma., Diop M., Gueye B,, Ndiaye, Diop Mo., Lorenzo A. Ndoye, Agbere. All. Niang.

COPERTINO (f.i.): Margiotta, Fontanella, Della Bona, Bruno, Gallucci, Conte, Stella, Nestola, Almeyra, Frisenda, Ciccarese. All. Caragiuli.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

V. MATINO-SAVA 4-2

RETI: 5′ pt Carrino (M), 33′ pt e 45′ st Pirretti (M), 43′ pt Malagnino (S), 34′ st Danese (S), 39′ st Maruccia (M)

V. MATINO: Russo, Suppressa, Monteleone, Maraschio (9′ st Giannuzzi), Maruccia, Perrone (44′ pt Sperti), Elia (40′ st De Marco), De Vito, Carrino (28′ st Nestola), Pirretti, Villani (40′ st Ferramosca). All. Cimarelli.

SAVA: Auro, Di Maggio, Gallù, Dieme M. (12′ st Sibilla), Danese, Sampietro, Lomartire, Lotito, Riezzo (30′ st Giancola), Malagnino (40′ st De Pascalis), Narducci. All. Colluto.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

GROTTAGLIE-TRICASE 0-3

RETI: 24′ pt e 19′ st Cortese, 22′ st Antonaci

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro, Donia (6′ st Kassab), Motolese, Fumarola, Rossini, Magno, Venere, Roma (1′ st Bottiglione), Moretti, Ciura. All. Serio.

TRICASE: Recchia, Puzzovio, Antonaci, Zocco, Giannelli, Vatavu (36′ st Maglie), Turco (41′ st Fiorentino), Bleve (20′ st Sacchi, 42′ st Panico), Cortese, Buttera, Corvaglia. All. Cazzato.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

MESAGNE-VEGLIE 4-1

RETI: 39′ pt Taveri (M), 43′ pt e 13′ st Politi (M), 23′ st Di Giulio (V), 45′ st Lazzoi (M)

MESAGNE: Di Pietrangelo (1′ st Marchionna), De Luca (14′ st Bello), Petracca, Orfano, Armenia, Grande, Keita (14′ st Petitti), Politi, Taveri (25′ st Pisani), Lazzoi, Manta An. All. Di Serio.

VEGLIE: Trevisi, Damato (1′ st Ligori), Pezzuto, Sozzo (11′ st Cherif), Del Monte, Ribezzi, Corallo; Lombardi, Diop (20′ st Fonte), Di Giulio (30′ st Ciucci), Fatty. All. Maci.

ARBITRO: Racanelli di Bari.