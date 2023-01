BASKET A2/m – Nardò, ancora un ko: altra sconfitta sul campo di Mantova

Seconda sconfitta consecutiva per l’HDL Nardò Basket che, dopo aver perso in casa contro la Fortitudo Bologna, esce sconfitto anche dalla trasferta di Mantova (95-84).

1° QUARTO – Parità a quota 7 dopo quattro minuti di gioco, poi Miles scuote i mantovani dalla lunga distanza per il +3. Parravicini risponde. Nardò costretta ad inseguire in avvio, troppi i palloni persi in attacco con Mantova che ne approfitta. 30-23 per i padroni di casa il primo parziale.

2° QUARTO – Nardò rientra e va -1 dopo tre minuti di gioco grazie alla tripla di Parravicini. Veronesi per il +5 a bersaglio costringe Di Carlo al timeout quando mancano 3:46 all’intervallo lungo. Termina 46-41 con Mantova avanti nel primo tempo.

3° QUARTO – Nardò si spegne e soccombe a -12. La coppia americana Miles-Ross decide di iscriversi al registro dei protagonisti. Mantova dilaga fino al +19 massimo vantaggio del match: 81-62 a fine terzo quarto.

4° QUARTO – Gli Stings gestiscono il vantaggio accumulato e mantengono il +19 per larghi tratti del quarto. 95-84 il finale con una HDL Nardò che s’infrange sul muro mantovano.

—

IL TABELLINO

Staff Mantova – HDL Nardò 95-84

(30-23, 16-18, 35-21, 14-22)

Staff Mantova: Anthony Miles 38 (4/8, 7/14), Giovanni Veronesi 21 (3/6, 5/11), Laquinton Ross 18 (5/10, 2/3), Antonio Iannuzzi 7 (2/9, 0/0), Alessandro Morgillo 4 (2/4, 0/0), Martino Criconia 3 (0/1, 1/1), Andrea Calzavara 2 (1/3, 0/0), Riccardo Cortese 2 (1/2, 0/2), Giga Janelidze 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 14 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Laquinton Ross 8) – Assist: 19 (Anthony Miles, Antonio Iannuzzi, Martino Criconia, Riccardo Cortese, Giga Janelidze 3)



HDL Nardò: Vojislav Stojanovic 21 (9/12, 0/5), Matteo Parravicini 17 (1/1, 4/6), Russ Smith 15 (4/8, 1/4), Mitchell Poletti 11 (3/7, 0/3), Lorenzo Baldasso 8 (2/4, 1/4), Andrea La torre 8 (0/0, 2/4), Andrea Donda 4 (1/4, 0/0), Andrea Renna 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Andrea Donda 8) – Assist: 12 (Vojislav Stojanovic 5)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 16): Mantova-Nardò 95-84, Pistoia-Forlì 74-62, Rimini-Cento 87-80, Ravenna-Cividale 50-65, Chieti-Ferrara 71-76, F. Bologna-San Severo 92-72, Udine-Chiusi 73-70.

CLASSIFICA: Pistoia 26 – Forlì, Cento 24 – udine 22 – Cividale, F. Bologna 18 – Nardò, Ferrara 16 – Rimini 14 – Mantova 12 – San Severo, Chiusi 10 – Ravenna 8 – Chieti 6.

PROSSIMO TURNO (15 gen.): Cividale-Pistoia, Ferrara-Rimini, Nardò-Ravenna, Chiusi-F. Bologna, Cento-Udine, San Severo-Mantova, Forlì-Chieti.