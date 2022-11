BASKET A2/m – HDL Nardò, il primo botto in trasferta arriva in casa della (ex) capolista Cento

L’HDL Basket Nardò agguanta il primo successo in trasferta della sua stagione ai danni della (ex) capolista Cento . Per l’HDL “Andrea Pasca” Nardò si tratta della terza vittoria stagionale , la prima lontana dalle mura amiche del Pala San Giuseppe.

1° QUARTO – Cento parte forte con i suoi americani protagonisti, i granata tengono botta con i colpi di capitan Poletti. Il Toro resta aggrappato alla coda dei padroni di casa, ma la schiacciata di Berti in chiusura di primo quarto vale il +8: 18-10 al termine dei primi dieci minuti di gioco.

2° QUARTO – Ulaneo trova la doppia cifra di vantaggio in avvio di secondo quarto. Da lì si scatenano i granata grazie alle triple di Baldasso e Vasl: 2-18 di parziale ospite, timeout per coach Mecacci. Al rientro dalla sospensione i padroni di casa trovano il pareggio ma Ceron, Parravicini e Poletti rispondono e portano il Toro sui due possessi di vantaggio: 37-42 allo scadere del primo tempo di gioco.

3° QUARTO – Baldasso da tre punti, poi Poletti per la doppia cifra di vantaggio. Parravicini dall’arco spara per il +12, sospensione ordinata da coach Mecacci. Lo scarto tra le due compagini continua ad aggirarsi sulla doppia cifra fino alla tripla di Baldasso e al tiro in sospensione di Stojanovic che valgono il +15. Cento accorcia dopo la palla persa di Stojanovic: 49-61 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – In appena 2 minuti di gioco Cento sigla un 10-2 di parziale per riaprire la gara: timeout coach Di Carlo. Poletti e due volte Stojanovic, +11 granata e ultimo timeout casalingo. La Torre inchioda al ferro in transizione, Baldasso punisce dall’angolo per il +18 Nardò. Da lì allo scadere è gestione granata: 72-84 il punteggio sulla sirena finale.

IL TABELLINO

Tramec Cento – HDL Nardò 72-84

(18-12, 19-30, 12-19, 23-23)

Tramec Cento: Federico Zampini 16 (3/10, 1/2), Giovanni Tomassini 15 (4/6, 2/7), Derrick Marks 14 (3/7, 1/5), Dominique Archie 9 (0/3, 3/7), Matteo Berti 6 (3/4, 0/0), Yankiel Moreno 5 (0/0, 1/1), Daniele Toscano 4 (2/3, 0/3), Scott Ulaneo 3 (1/2, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Dominique Archie 11) – Assist: 11 (Giovanni Tomassini 4)

HDL Nardò: Mitchell Poletti 21 (7/9, 2/7), Vojislav Stojanovic 15 (5/10, 1/7), Lorenzo Baldasso 15 (0/3, 5/6), Miha VaŠl 10 (0/1, 3/5), Matteo Parravicini 7 (2/3, 1/1), Jacopo Borra 6 (3/6, 0/0), Andrea La torre 5 (1/2, 1/1), Marco Ceron 3 (0/1, 1/2), Andrea Donda 2 (1/2, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 9 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Vojislav Stojanovic 7) – Assist: 24 (Vojislav Stojanovic 14)