BASKET A2/m – HDL Nardò, è Matteo Mecacci il successore di Dalmonte

Matteo Mecacci è il nuovo head-coach di HDL Nardò Basket.

Senese, classe 1986, ha esordito in panchina nel 2011 nella U19 della Virtus Siena. Ha poi guidato Lucca (DNA Silver) e Mens Sana Siena (serie B), portando quest’ultima alla promozione in A2 al termine della stagione 2014/2015. Dopo tre stagioni in A2 come vice allenatore (prima di Ramagli, poi di Griccioli e infine di Moretti) nella stessa squadra, Mecacci ha guidato Viola Reggio Calabria (serie B) e quindi Cento (serie B).

Nella città ferrarese è rimasto per cinque stagioni, innanzitutto traghettando il club in A2 nel 2020. Poi altri quattro campionati, nei quali Cento ha disputato i playoff (2021/2022) e le final four di Coppa Italia (2022/2023), perdendo la finale con Cremona. Lo scorso anno la formazione biancorossa ha disputato il girone salvezza, che ha chiuso al primo posto guadagnando il diritto alla permanenza in A2. Una curiosità, l’ultima panchina di Matteo Mecacci è dello scorso 9 giugno, giornata conclusiva del girone salvezza, proprio contro Nardò (le due squadre erano già salve entrambe).