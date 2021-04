BASKET A1/m – Happy Casa Brindisi, pagine da leggenda. Vitucci: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario”

Ha qualcosa d’incredibile ciò che sta scrivendo l’Happy Casa Basket Brindisi negli annali della storia del basket pugliese, e non solo. Minata dal Covid e con soli otto uomini a referto (tra gli altri, è positivo al Covid anche coach Frank Vitucci e la squadra è stata guidata dal suo vice, Morea), la compagine brindisina ha compiuto un’impresa battendo la corazzata Aix Armani Exchange Milano (80-71), salendo al momentaneo primo posto in classifica con 36 punti in 23 gare, in coabitazione proprio con Milano (36 punti in 24 gare) e Virtus Bologna (36 punti in 25 gare).

“Stiamo facendo qualcosa di straordinario“, afferma coach Vitucci, che, anche domani pomeriggio (ore 18), seguirà la sua squadra dal divano di casa nel match che Happy Casa giocherà a Pesaro. Con nessuna intenzione di fermarsi.

Classifica (dopo la 26esima giornata): Brindisi 36 – Milano 36 – V. Bologna 36 – Venezia 30 – Sassari 28 – Treviso 28 – Trieste 22 – Trentino 20 – Pesaro 20 – F. Bologna 18 – Varese 18 – Cremona 18 – Brescia 18 – Reggio Emilia 18 – Cantù 14.

(foto: l’esultanza di Brindisi dopo aver battuto Milano – ©Studio Tasco)