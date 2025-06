PODISTICA – “Trofeo Ciolo”, per primi al traguardo Luca Casciaro e Piera Pastore

Fra centinaia di partecipanti, Luca Casciaro (Tre Casali Asd) e Piera Pastore (Podistica Parabita) hanno vinto la gara di corsa in montagna “Trofeo Ciolo” svoltasi ieri a Gagliano del Capo. L’evento, organizzato dall’Asd Atletica Capo di Leuca con il supporto di Fidal e Coni, valevole come campionato regionale assoluto e master, si è disputato su un percorso di 9 km con partenza e arrivo al suggestivo Ponte Ciolo.

Casciaro ha chiuso in 50:44 precedendo Saddiq Hosseini (52:46) e Luca Metafuni (53:43). In campo femminile, Pastore ha dominato con il tempo di 1:07:19 davanti ad Antonella Vantaggiato (1:08:47) e Pamela Greco (1:09:44). La manifestazione, patrocinata da Regione Puglia, Comuni locali e Parco Naturale Regionale, ha previsto tre partenze distinte in base alle categorie, inclusa una gara ridotta di 4 km per Allievi e Allieve. Il tracciato misto, tra asfalto, sterrato e sentieri, era segnalato accuratamente e presidiato da controlli radio. La giornata si è conclusa con la premiazione ufficiale tra applausi e panorama mozzafiato.