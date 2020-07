PODISTICA – Trofeo Ciolo, Puppi e Alò sbaragliano la concorrenza

Francesco Puppi della Atletica Val Brembana e Marta Alò dell’Atletica Capo di Leuca hanno vinto l’edizione 2020 del Trofeo Ciolo, organizzato dall’Atletica Capo di Leuca del presidente Gianluca Scarcia, un tracciato di 4,5 km che partiva da Ponte Ciolo, a Gagliano del Capo, e che si concludeva al Municipio della stessa cittadina.

La gara era valida come prima tappa del circuito Salento Gold – tappa special, ed è stata la prima, a livello nazionale, post-lockdown.

Puppi ha preceduto sul traguardo, col tempo di 19’21,Tito Fiorenzo Tiberti, della Free Zone e Emanuele Coroneo della Tre Casali.

Alò, invece, col tempo di 28’20, ha battuto la concorrenza di Rosa Rella e Maia Passaseo, entrambe della Asd Nest.

Tra i Cadetti, vittoria per Gabriele Tondi della Tre Casali. La gara era anche valida come test per i prossimi Campionati italiani per regioni che si correranno il 22 agosto a Susa, in Piemonte.

La gara è stata patrocinata dai Comuni di Castrignano del Capo e Ugento.