PODISTICA – “Corri anche tu contro il Coronavirus”, parte la gara ‘virtuale’ promossa dalla Fidal Lecce

Una gara “virtuale” per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale (Provinciale, nell’occasione), impegnato nella dura lotta al Coronavirus. È l’iniziativa della Fidal Lecce, denominata “Corri anche tu contro il Coronavirus”, finalizzata a sensibilizzare i podisti salentini, e non solo, a riunirsi per combattere tutti insieme contro la pandemia che sta devastando l’Italia e larghe zone del pianeta.

“L’attuale situazione di emergenza sanitaria – si legge nella nota della Fidal Lecce – impone forti limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini per arginare la diffusione del virus COVID-19. Tale situazione richiede l’adozione di comportamenti virtuosi che, ispirandosi a norme di buon senso, ci aiutino a fronteggiare con consapevolezza i disagi che questo scenario comporta. Una situazione che ha già cambiato la nostra vita quotidiana e ci confrontiamo con la paura per un pericolo tanto sconosciuto quanto minaccioso e che rende incerta la nostra, e non solo, visione del futuro. In questo contesto, le società affiliate alla Fidal della provincia di Lecce, hanno promosso una virtuale gara di solidarietà, ‘Corri anche tu contro il Coronavirus’“.

Queste le modalità per la sottoscrizione delle donazioni: “La gara ‘virtuale’ prevede una reale iscrizione degli atleti con una quota di 5,00 euro cadauno, che dovrà essere effettuata, a cura della società di appartenenza, utilizzando il canale classico delle nostre iscrizioni alle gare, il sito Cronogare.it. L’iscrizione sarà perfezionata con il bonifico della cifra, da effettuarsi sul codice Iban

IT 81 C 36081 05138 203700803701

entro venerdì 3 aprile p.v. Tutto l’incasso sarà devoluto per l’emergenza COVID-19 al Servizio Sanitario Provinciale“.