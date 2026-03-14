PODISTICA – Ad Acaya la 3ª “21 km tra Storia e Natura”, attesi centinaia di runner

Domani, 15 marzo, torna ad Acaya la terza edizione della “21km tra Storia e Natura”, mezza maratona di caratura nazionale organizzata dalla Asd Gpdm di Simone Lucia. L’evento, che include il 13esimo Trofeo Cavaliere Gaetano Quarta, vedrà centinaia di runners sfidarsi su un tracciato unico che attraversa i borghi di Strudà, Vanze e Acquarica di Lecce. Il percorso si snoda tra la natura incontaminata, includendo un suggestivo passaggio nel Parco Naturale delle Cesine WWF per valorizzare il territorio salentino.

Il ritrovo è fissato alle ore 7 ad Acaya presso Largo Castello, con lo start ufficiale delle competizioni previsto per le ore 9. Oltre alla prova principale, si disputeranno in contemporanea una gara competitiva di 12,5 km e la “Family Run” non competitiva di 7,5 km.

La manifestazione è patrocinata da Comune di Vernole, Provincia e Regione, con il supporto tecnico della FIDAL e del CONI. Lo scorso anno i trionfatori furono Jean Butoyi ed Elisa Rullo, nomi che i podisti di oggi cercheranno di scalzare dall’albo d’oro. La sicurezza dei partecipanti sarà garantita dalle Forze dell’Ordine, dalla Protezione Civile e da presidi medici dedicati. Al termine delle prove atletiche, la cerimonia di premiazione celebrerà i vincitori nel cuore del borgo medievale. Un’occasione unica per coniugare sport, cultura e paesaggio in una mattinata all’insegna del benessere all’aria aperta.