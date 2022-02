LECCE – Via alla missione Benevento: Barreca verso il recupero, appiedato Hjulmand

Ripresa della preparazione oggi per il Lecce che, dopo aver osservato un giorno di riposo, ha ricominciato ad allenarsi sul green dell’Acaya in vista del big-match di domenica prossima al Via del Mare contro il Benevento (ore 15.30).

Resta sotto osservazione l’infortunio muscolare subito da Gendrey che oggi si è sottoposto a fisioterapia. A parte hanno lavorato Bleve, Di Mariano e Rodriguez. Barreca, invece, è sulla via del recupero totale, avendo svolto, oggi, seduta completa col gruppo.

Contro il Benevento non ci sarà Morten Hjulmand, fermato per una giornata dal Giudice sportivo insieme ad altri dieci calciatori: Davide Adorni (Brescia), Nicola Bellomo (Reggina), Emanuele Ndoj (Cosenza), Marco Carraro (Cosenza), Ricchiardo Chiarello (Alessandria), Luca Marrone (Monza), Biagio Meccariello (Spal), Caleb Okoli (Cremonese), Federico Proia (Brescia) e Leonardo Sernicola (Cremonese).

(foto: M. Hjulmand, ph Coribello/SalentoSport)