LECCE – Verso Brescia, con un Pettinari in più e un Adjapong in meno

Doppia razione di lavoro per i ragazzi di mister Corini, all’Acaya Golf Resort. Nel gruppo del Lecce non c’erano i nazionali Dermaku, Listkowski e Adjapong. In particolare, quest’ultimo, appena rientrerà, in nottata, dovrà restare in isolamento fiduciario sino a sabato 17 per poi sottoporsi al tampone, a causa dei casi di positività al Covid registrati nell’Under 21 azzurra che hanno portato al rinvio del match contro l’Islanda, mentre, in quello vinto nel pomeriggio per 2-0 contro l’Irlanda, è scesa in campo buona parte dell’Under 20. Adjapong, quindi, salterà Brescia-Lecce di venerdì sera.

Per il resto, hanno lavorato in differenziato Mancosu, Rodriguez e Dubickas. Tachtsidis si è allenato col gruppo.

Intanto, da oggi Stefano Pettinari è ufficialmente un calciatore del Lecce, dopo l’annullamento del diritto di ozpione del Trapani, club che versa in cattive acque finanziarie.