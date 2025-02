LECCE – Ufficiale, Dorgu al Manchester United a titolo definitivo

Patrick Dorgu, da oggi, è un nuovo calciatore del Manchester United. L’Us Lecce ha ufficializzato poco fa la cessione a titolo definitivo dell’esterno classe 2004, giunto a Lecce nell’estate del 2022 dopo averlo pescato nel settore giovanile del Nordsjaelland, club danese, cui andarono circa 200mila euro. L’ammontare della compravendita dovrebbe aggirarsi sulla base di 30 milioni fissi più altri 7,5 di bonus aggiuntivi.

Dorgu esordì con la Primavera del Lecce nella prima di campionato giocata in casa col Napoli, il 19 agosto 2022, da terzino sinistro e agli ordini di mister Federico Coppitelli. In quella squadra c’erano, tra gli altri, anche i suoi compagni in prima squadra (fino a pochi minuti fa) Alexandru Borbei, Medon Berisha e Rares Burnete. Dorgu giocò per 90 minuti e il Lecce vinse 2-0 con gol di Salomaa e Berisha. Il neo acquisto dello United ci mise poco a mettersi in mostra in quella che, alla fine, fu la squadra campione d’Italia, segnando anche quattro reti sempre da esterno difensivo sinistro.

Nell’estate 2023 Dorgu fu aggregato alla prima squadra per il ritiro pre-campionato di Folgaria, con mister Roberto D’Aversa allenatore. Il 13 agosto 2023, l’esordio assoluto in prima squadra in Coppa Italia, Lecce-Como 1-0, rilevando l’infortunato Gallo dopo soli 15 minuti. La settimana successiva arrivò anche l’esordio in Serie A da titolare in Lecce-Lazio 2-1, con rimonta. Fino a quando ha guidato il Lecce in panchina, D’Aversa ha sempre alternato Gallo e Dorgu nel ruolo di terzino sinistro. Contro la Fiorentina, il 2 febbraio 2024, Dorgu mise a segno il suo primo gol in Serie A con un sinistro all’incrocio dei pali che valse una clamorosa rimonta sui viola, all’89’ ancora erano in vantaggio per 2-1(QUI dal minuto 3:30). Fu del subentrante mister Luca Gotti l’idea di schierare Dorgu insieme a Gallo in ruoli diversi: accadde in Lecce-Roma 0-0, 1° aprile 2024, coi giallorossi di casa autori di una grande partita, seppur senza segnare alcuna rete. Sino a fine campionato, Dorgu giocò da esterno offensivo a sinistra protetto, alle spalle, da Gallo. Col Sassuolo, il danese segnò la sua seconda rete stagionale, a conclusione di un’annata più che positiva, sia a livello personale, sia per la squadra, salva con largo anticipo.

L’ex 13 giallorosso fu confermato titolare a tutti gli effetti da Gotti anche nell’attuale stagione, inaugurata in Coppa Italia col Mantova e, in campionato, contro l’Atalanta, giocando trequartista sinistro nel 4-2-3-1 dietro Krstovic. In casa contro il Cagliari fu espulso al 44′ per un brutto fallo (ingenuo) su Prati in mezzo al campo. Ma il danese si fece perdonare subito, trovando il gol in Lecce-Parma del 21 settembre, poi chiusasi con una clamorosa rimonta emiliana nei minuti di recupero. Un altro gol Dorgu lo segnò col Verona in casa e stavolta fu decisivo per la vittoria come lo fu quello segnato a Venezia il 25 novembre, gara d’esordio del nuovo allenatore Marco Giampaolo. Per fortuna sua e del Lecce fu ininfluente l’autogol infilato nella porta di Falcone con un colpo di testa arretrato in Lecce-Monza, poi finita 2-1 con gol partita di Krstovic. Quella contro l’Inter in casa è stata, dunque, l’ultima partita di Dorgu con la maglia del Lecce. Il suo bilancio salentino si chiude con 57 presenze in prima squadra, tra campionato e Coppa Italia, cinque gol e due assist; in Primavera contribuisce con 38 presenze totali e quattro reti alla vittoria dello Scudetto della squadra allenata da mister Coppitelli.

Indossando la casacca del Lecce, Dorgu ha prima ricevuto la chiamata della nazionale Under 21 (settembre ’23), poi quella della nazionale maggiore danese (settembre ’24), esordendo addirittura segnando un gol in Danimarca-Svizzera di Nations League.

Da oggi, a Manchester, si apre tutt’altra strada: in bocca al lupo e grazie, Patrick!