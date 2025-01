LECCE – Ufficiale, Daka passa a titolo definitivo al Trapani

Secondo movimento in uscita per il Lecce nella sessione invernale di calciomercato dopo il passaggio di Luis Hasa al Napoli. Dario Daka da oggi è ufficialmente un tesserato del Trapani Calcio, società militante nel girone C di Serie C, attualmente a metà classifica.

Il calciatore albanese classe 2004 è stato ceduto a titolo definitivo. Non è stata resa nota la cifra pattuita per la compravendita che, secondo i siti specializzati di calciomercato, dovrebbe comunque aggirarsi sui 75mila euro.

Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, cui approdò nel gennaio di sei anni fa, Daka si è ritagliato spazio prima nell’Under 17, poi nell’Under 19 vincendo lo Scudetto Primavera nel 2022/23, contribuendo con 30 presenze, tre gol e due assist. Quest’anno è rimasto spesso ai margini della rosa di Giuseppe Scurto sino a metà novembre, quando è stato reintegrato, giocando cinque partite, segnando due gol e raccogliendo la soddisfazione di sedersi in panchina con la prima squadra nelle trasferte di Como e di Empoli.

“Sono contentissimo di essere qui e ringrazio la società per la fiducia. Ho scelto con piacere Trapani perché c’è un progetto importante e le ambizioni della società vanno di pari passo con le mie. Sono una persona che dà tutto per la squadra e i compagni e posso giocare sia come ala, sia come esterno d’attacco”, le prime parole di Daka raccolte dal sito ufficiale del club siciliano.