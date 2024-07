LECCE – Ufficiale, Blin è del Palermo. In arrivo altre due amichevoli internazionali

Alexis Blin è ufficialmente un calciatore del Palermo. L’ex capitano del Lecce si è appena legato al club rosanero a titolo definitivo, firmando un contratto sino al prossimo giugno 2027. Non sono state comunicate le cifre della compravendita, ma dovrebbero aggirarsi attorno al milione e mezzo di euro. Un’altra preziosa plusvalenza per il sodalizio giallorosso che lo prelevò nell’estate del 2021 dall’Amiens per circa 300mila euro.

Blin, capitano della squadra nella scorsa stagione, arrivato a Lecce nel 2021/22, è stato sempre uno dei protagonisti silenziosi del Lecce. Umile, disciplinato, efficiente, è sempre partito da non titolare per poi conquistare, sul campo, la fiducia dei suoi rispettivi allenatori. La trattativa col Lecce per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, non è andata a buon fine perché la domanda di aumento d’ingaggio, da parte del francese, non si è incrociata con l’offerta della società. Il francese chiude la sua esperienza nel Salento con 97 partite ufficiali (di cui 66 in Serie A), due gol (uno a Bergamo e uno a Cosenza in Serie B) e quattro assist.

Intanto la società ufficializza altre due amichevoli: la prima contro gli inglesi dell’Huddersfield, in programma a Jenbach alle ore 12 di domenica 28 luglio; la seconda, doppia, il 4 agosto contro i francesi del Nizza: alle 10.30 al Deghi Center di San Pietro in Lama; alle 17 al Via del Mare di Lecce.