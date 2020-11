LECCE – Test anti-Covid, rimangono tre positivi nel gruppo-squadra. Amichevole in famiglia con la Primavera

Discrete notizie dai laboratori sanitari dell’Us Lecce. I tre componenti del gruppo–squadra (un calciatore e due membri dello staff) non risultano più positivi al Covid e hanno ottenuto il secondo riscontro negativo, ieri sera, dopo quello del 12 novembre.

Risultano positivi, al momento, ancora due calciatori e un membro dello staff.

Intanto ieri pomeriggio sfida in famiglia per il Lecce, contro la Primavera di mister Vito Grieco. Quattro a zero il risultato, a favore della squadra in casacca verde, con gol di Falco, autore di una doppietta, Pettinari e Stepinski.

Sono rimasti a riposo Felici, Bjorkengren, Dermaku e Rossettini; in differenziato Adjapong, Zuta, Rodriguez, Lo Faso, Listkowski e Monterisi. Questa mattina altro allenamento, sempre all’Acaya.