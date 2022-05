LECCE – È tempo di festeggiare con un pensiero alla programmazione. In entrata due figure di peso

Il Lecce si gode la festa, meritata, dopo un anno di sudore, sacrifici e di impegno sul campo. Ci sarà qualche giorno per metabolizzare il tutto, prima di dare il via alla programmazione per la stagione di Serie A 2022/23.

La squadra al completo, insieme alla società e agli staff, hanno festeggiato la promozione in A presso un ristorante cittadino a due passi dallo stadio. È stata una serata di sorrisi, di gioia, di abbracci e di condivisione.

Ad ogni modo, qualcosa, a livello di staff dirigenziale, ma, probabilmente, anche nei quadri societari, si muove già. Il presidente Saverio Sticchi Damiani, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, ha confermato che Sandro Mencucci, già ad della Fiorentina ai tempi dei Della Valle, sarà a breve ufficializzato nei quadri per trasformare da occasionale a stabile la sua collaborazione col club giallorosso. In effetti, Mencucci collabora già da tempo con l’Us Lecce.

Sempre nei giorni scorsi, il presidente aveva anche preannunciato l’ingresso di un nuovo socio finanziatore, anche in vista di una possibile uscita di Renè De Picciotto, anche alla luce dei fischi ricevuti venerdì sera da qualche settore dello stadio poco prima della premiazione. Fischi che hanno spinto l’imprenditore a abbandonare la festa e a ritirarsi negli spogliatoi. Il nuovo ingresso in società potrebbe essere quello del banchiere Boris Jean Collardi, di nazionalità svizzera e di origini salentine.